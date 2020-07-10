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哈薩克稱不明肺炎是假新聞 陸：盼了解更多訊息

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（路透）
大陸外交部發言人趙立堅。（路透）

大陸駐哈薩克大使館昨日發布訊息，指出哈薩克爆發不明原因肺炎，要在哈薩克的陸民防範，哈薩克衛生部回應，「不明肺炎」是假新聞，稱這是新冠疑似病例。大陸外交部發言人趙立堅10日被問及相關議題時表示，建議向哈薩克有關部門了解，陸方也希望了解更多的訊息。

哈薩克衛生部門澄清，所謂哈薩克出現「不明肺炎」的報導是錯誤的，患者僅是新冠肺炎的疑似病例。趙立堅在10日大陸外交部例行記者會上被問及此一問題時說，「關於你提到的這個問題，建議你向哈方關部門了解」。

趙立堅稱，陸方也希望了解更多的訊息，希望繼續與哈薩克一道，攜手抗擊疫情，維護雙方公共衛生安全。

至於美國國務卿龐培歐表示，陸方同意世界衛生組織前往中國大陸針對科學溯源問題進行預備性磋商，但陸方應允許世衛組織自由地開展真正的工作。趙立堅對此表示，「美國既然已經宣布退出世衛組織，那麼還有什麼資格對中國與世衛組織合作指手畫腳？」

趙立堅說，如果美國真的關心全球抗疫問題，那麼首先要做的是履行應盡的國際責任和義務，與世衛組織開展合作，包括邀請世衛專家去美國溯源。他並反問龐培歐，「美國能做到嗎？」

新冠肺炎 龐培歐

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