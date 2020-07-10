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雙城論壇22日登場 國台辦肯定有利增進兩岸民眾福祉

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（中新社）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（中新社）

「2020台北上海城市論壇」確定將於7月22日以視訊方式召開後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，上海和台北在城市建設和治理方面開展交流合作，達成諸多共識，增進了兩地民眾的民生福祉與相互了解。兩岸城市沿著正確軌道推進交流合作，有利於增進兩岸民眾福祉，共享互利合作紅利。

上海市台辦10日上午宣布， 經上海與台北兩市有關方面商定，「2020台北上海城市論壇」將於7月22日舉行。本次論壇採視訊方式召開，在上海市與台北市分別設立會場。

上海市台辦發布的新聞稿表示，本次論壇以「城市防疫交流與經濟合作」為主題，將通過交流研討，推動兩市在衛生醫療、產業經濟交流、智慧交通、區域治理與合作等方面的經驗分享和交流互動。

新聞稿稱，「兩岸城市交流有利於增強兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展。上海與台北城市論壇由上海市與台北市政府輪流舉辦，已成為上海與台北兩市之間重要的機制化交流平台，兩市深入探討和交流城市發展經驗，鞏固和拓展各個領域的合作，取得了積極成果。迄今為止雙方已經簽訂了36項交流合作協議。」

新華社10日下午報導，朱鳳蓮應詢問時，對於雙城論壇做出前述回應。新華社還報導，國台辦主任劉結一10日走訪在北京的台資企業聯發科技、君太百貨等，了解台企經營情況，並與在京台企台商代表座談。

劉結一表示，新冠肺炎疫情發生以來，大陸高度重視廣大台胞生命安全和身體健康，大力幫助台商台企克服疫情影響，做好復工復產。

劉結一指出，大陸經濟穩中向好、長期向好，廣大台商台企抓住大陸發展機遇，就一定能實現更好發展。兩岸同胞要攜起手來，共同維護兩岸關係和平發展，致力實現中華民族偉大復興。

上海 台商 劉結一

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