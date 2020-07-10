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叢亮獲任命為中共國家發改委副主任

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國家發展和改革委員會新任副主任叢亮。中新社
大陸國家發展和改革委員會新任副主任叢亮。中新社

大陸人社部官方網站10日公告，中共國務院任免國家工作人員，其中，國家發展和改革委員會秘書長叢亮，獲任命為國家發展和改革委員會副主任。

另，任命劉烈宏為工業和信息化部副部長；任命劉釗為公安部副部長；任命常正國為退役軍人事務部副部長；任命袁野為國務院國有資產監督管理委員會副主任；任命劉麗堅（女）為國家稅務總局副局長；任命王春英（女）為國家外匯管理局副局長；任命王京濤為國家保密局副局長。

叢亮，1994年7月，畢業於北京清華大學機械工程系畢業，獲工學學士學位。此後，獲中央財經大學信息系經濟學碩士、中國社會科學院經濟學博士學位。

叢亮1997年4月進入大陸國家計畫委員會國民經濟綜合司，此後歷任國家發改委國民經濟綜合司總量處處長、綜合處處長、國民經濟綜合司副司長、司長、秘書長、兼任國家發展改革委新聞發言人。

此外，免去聶福如的公安部部長助理職務；免去袁野的審計署副審計長職務；免去孟建民的國務院國有資產監督管理委員會副主任職務；免去孫瑞標的國家稅務總局副局長職務；免去劉烈宏的國家互聯網信息辦公室副主任職務。

國務院 公安

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