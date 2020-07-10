馬雲：疫情讓AI變革加速

阿里巴巴創辦人馬雲表示，過去人類擔心機器人會取代人力就業；而今年面對疫情，人類是千方百計讓機器去解決問題，而不是人衝在最前面，疫情讓AI技術變革提前並且加速，本來需要三、五十年來完成的數位化，可能會提速到十年、20年內就完成。

2020世界人工智能大會昨（9）日在上海世博中心開幕，今年以「智聯世界·共同家園」為主題，舉辦以線上線下併軌的雲端峰會，包括特斯拉執行長馬斯克、馬雲、騰訊董事長馬化騰等「三馬」，以及李彥宏、董明珠等中國科技巨頭透過線上及線下方式參加會議。

開幕式上，人在雲南的馬雲透過網路連線直播進行專題演講表示，AI應該翻譯成為機器智能，但現在翻譯成人工智能，是人類把自己看得過大過高，很多事情對人類來講很難，但對機器來說是非常容易。

馬雲說，尤其在疫情下加速人工智能、數位科技變革，因為災難在逼迫人們創新，如果過去AI是為了讓「生活」變好，今後AI是讓人類能夠更好地「生存」下去。

馬斯克表示，特斯拉上海工廠會運用更多的人工智能和更智能化的軟件，特斯拉在中國大陸做的是原創研發，「接近L5級（技術最高等級）的自動駕駛」，且有信心將在今年完成開發L5級的基本功能。

馬斯克去年出席世界人工智能大會時，特斯拉上海超級工廠正好拿到首張綜合驗收合格證，開始要啟動Model 3的生產測試；今年馬斯克有被問到上海工廠最新進展時表示，特斯拉上海工廠進展順利，期待能儘快訪問上海。

騰訊董事長馬化騰也以視訊連線講話，並且以微信發出50秒的語音表示，騰訊將會繼續加大新基建的投入，騰訊華東總部將要扎根上海。

馬化騰表示，人工智能等新科技未知仍大於已知，因此騰訊把「科技向善」納入企業集團的使命與願景，騰訊要做到AI向善，就努力要讓人工智能實現可知、可控、可用、可靠，新科技歸根到底要為用戶負責。