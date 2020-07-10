牛氣沖天 滬深指數連八漲
A股三大指數昨（9）日繼續齊頭並進大漲，滬指、深成指連續八個交易日上漲，創業板指連續六個交易日上漲，其中創業板指數創2016年以來的四年高點。
滬深兩市成交額連續四個交易日突破人民幣1.5兆元（約新台幣6.3兆元）。從盤面上看，通信設備、船舶、醫療保健等類股漲幅居前。科創板國盾量子上市首日盤中漲幅逾十倍，刷新科創板首日漲幅紀錄。
滬指收3,450.5點，上漲1.39%，成交額人民幣7,514億元；深成指收1萬3,754.7點，上漲2.6%，成交額人民幣9,747.8億元；創業板指收2,757.6點，上漲3.98%。
天風證券指出，市場情緒仍然高漲，但市場普遍關注的是這波行情的可持續性，當前以大金融為首的低估值類股估值得到一定修復後，展望後市，看好想像空間大，估值彈性大，在牛市中股價彈性更高的科技股成為下一個輪動的核心方向。
國泰君安表示，市場將繼續維持強勢格局。
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