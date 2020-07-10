熱錢湧入 人民幣升回6字頭

受外資持續流入A股、美元弱勢影響，在岸、離岸人民幣昨（9）日升值回到「6」字頭，分別報6.9862、6.9850，雙雙升破7關口，為3月17日以來近四個月首見。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰指出，A股看漲預期被認為是近期人民幣升值的催化劑，中國10年期國債收益率升至半年高點也將吸引資金繼續流入中國市場，預估A股牛市短期將推升人民幣匯率至6.95的水平。

北京商報報導，人民幣官方中間價昨天為7.0085，也是近四個月來最高，升值122個基點。

針對在岸、離岸人民幣匯率雙雙回到「6」字頭，陸銀資深分析師認為，主要反映大陸經濟的發展前景對外資的吸引力不斷增強；同時，人民幣匯率仍然保持平穩波動的態勢。

光大銀行金融市場部分析師周茂華指出，人民幣匯率重返「6」，主要是陸股走強吸引外資持續流入與弱勢美元推動，市場對人民幣匯率走強有一致性預期。人民幣匯率走強，意味著大陸疫情防控與經濟基本面預期看好；投資者看好人民幣資產前景。

「7」關口曾被視為人民幣匯率的重要心理關口。但分析稱，從人民幣破「7」以來的市場表現看，投資者已逐漸淡化關口意義。也就是說，人民幣匯率升破「7」後並不會出現持續強勁走勢，反之也不會出現非理性貶值。

另外，中美的利差不斷加大，尤其是美國大規模採取量化寬鬆政策時，大陸貨幣政策定力不斷增強，利率水平總體穩定；此外，隨著債券、股票市場的發展，大陸境內資本市場對外資的吸引力不斷增強，資金流入帶動人民幣需求增加。

和訊財經報導，展望人民幣後市，分析稱，將在「7」附近雙向波動。短期看，人民幣匯率與股市走勢相關性較強，人民幣匯率重返「6」後能走多遠，較大程度受股市表現、美元走勢等因素的影響，短期人民幣匯率仍維持偏強格局。

不過，下半年人民幣匯率並不具備大幅走強基礎，主要是大陸經濟剛從疫情中復甦，大陸經濟仍面臨下行壓力。