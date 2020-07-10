聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱錢湧入 人民幣升回6字頭

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

外資持續流入A股、美元弱勢影響，在岸、離岸人民幣昨（9）日升值回到「6」字頭，分別報6.9862、6.9850，雙雙升破7關口，為3月17日以來近四個月首見。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰指出，A股看漲預期被認為是近期人民幣升值的催化劑，中國10年期國債收益率升至半年高點也將吸引資金繼續流入中國市場，預估A股牛市短期將推升人民幣匯率至6.95的水平。

北京商報報導，人民幣官方中間價昨天為7.0085，也是近四個月來最高，升值122個基點。

針對在岸、離岸人民幣匯率雙雙回到「6」字頭，陸銀資深分析師認為，主要反映大陸經濟的發展前景對外資的吸引力不斷增強；同時，人民幣匯率仍然保持平穩波動的態勢。

光大銀行金融市場部分析師周茂華指出，人民幣匯率重返「6」，主要是陸股走強吸引外資持續流入與弱勢美元推動，市場對人民幣匯率走強有一致性預期。人民幣匯率走強，意味著大陸疫情防控與經濟基本面預期看好；投資者看好人民幣資產前景。

「7」關口曾被視為人民幣匯率的重要心理關口。但分析稱，從人民幣破「7」以來的市場表現看，投資者已逐漸淡化關口意義。也就是說，人民幣匯率升破「7」後並不會出現持續強勁走勢，反之也不會出現非理性貶值。

另外，中美的利差不斷加大，尤其是美國大規模採取量化寬鬆政策時，大陸貨幣政策定力不斷增強，利率水平總體穩定；此外，隨著債券、股票市場的發展，大陸境內資本市場對外資的吸引力不斷增強，資金流入帶動人民幣需求增加。

和訊財經報導，展望人民幣後市，分析稱，將在「7」附近雙向波動。短期看，人民幣匯率與股市走勢相關性較強，人民幣匯率重返「6」後能走多遠，較大程度受股市表現、美元走勢等因素的影響，短期人民幣匯率仍維持偏強格局。

不過，下半年人民幣匯率並不具備大幅走強基礎，主要是大陸經濟剛從疫情中復甦，大陸經濟仍面臨下行壓力。

人民幣 外資

延伸閱讀

哈薩克爆發不明肺炎！致死率高於新冠肺炎 陸籲民眾防範

許章潤被捕 陸委會：中共應尊重言論自由、勿政治迫害

強勢！人民幣收復7.0關口 美元指數創1個月新低

若川普連任 彭定康：將使各國難組隊對抗中國大陸

相關新聞

高速互聯網飛機 搭機還能直播

據中新社報導，中國大陸第一架高速衛星互聯網飛機—青島航空QW9771航班，7日在青島舉行首航儀式。透過大陸唯一一顆Ka頻...

熱錢湧入 人民幣升回6字頭

受外資持續流入A股、美元弱勢影響，在岸、離岸人民幣昨（9）日升值回到「6」字頭，分別報6.9862、6.9850，雙雙升...

大陸千億電競產業 線下重啟

「疫情期間我和隊友參加了不少線上賽事，但線下參賽所帶來的參與感、榮譽感是線上遠不能比的。」回憶7月初在四川內江參加高校電...

1年63億件 廣州快遞業務稱雄大陸

7月9日，大陸國家郵政局發布《2019年度快遞市場監管報告》稱，2019年，中國快遞業發展呈現規模質效持續提高、社會貢獻...

兩岸靚人物／台商二代拚文創 走自己的路

「很多台商二代會全盤否定『創一代』的一些理念及對其事業的幫助，我認為這是不對的。有父輩們的1，你就可以在後面加更多的0。...

上海在線新經濟 布局12領域

上海市經濟和信息化委員會總工程師劉平8日表示，上海加大扶持新生代互聯網企業，未來將推動人工智能、大數據等「硬核」科技與「...

上海寫字樓需求 上半年漸復甦

世邦魏理仕（CBRE）8日在上海發佈的《2020年上半年上海房地產市場回顧與展望》顯示，2020年上半年上海寫字樓需求逐...

五五購物節 打造年度消費節慶

上海市商務委主任華源8日表示，上海將及早謀劃好第二屆五五購物節，將五五購物節年年辦下去，打造成為上海乃至全國人民的重要消...

大陸發明專利 有效量近200萬件

中國國家知識產權局9日在北京發佈最新知識產權統計數據稱，截至2020年6月底，中國國內（不含港澳台）發明專利有效量199...

廈門工博會 聚焦後疫情智造業

2020廈門工業博覽會暨第24屆海峽兩岸機械電子商品交易會（以上簡稱「廈門工博會」）9日在福建省廈門市揭幕。

陳思行登陸33年 2代共創甜蜜事業

「這幾年，女兒、女婿參與我的事業，用年輕人思維為企業注入新活力，每天都感到很幸福。」已在大陸扎根33年的台商陳思行感慨。

香港商用樓 價格、租金雙跌

世邦魏理仕（CBRE）發表香港商用樓市2020年上半年觀察及下半年展望報告，數據顯示香港2020年上半年商用樓價和租金全...

熱門新聞

影／強降雨致河水猛漲 江西鄱陽縣一棟小樓5秒被沖垮

華為作業系統 鴻蒙生態圈鋪路建構

湖北河川潰堤共軍徒手搶救 重現98年搶險景象

澳門賭王何鴻燊明出殯 港媒：棺木港幣800萬

就業藍皮書報告：陸大學畢業生平均月收入約2.3萬

大陸最大同性社交軟體那斯達克上市 首日股價暴漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。