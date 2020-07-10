香港商用樓 價格、租金雙跌

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

世邦魏理仕（CBRE）發表香港商用樓市2020年上半年觀察及下半年展望報告，數據顯示香港2020年上半年商用樓價和租金全面下跌，其中零售店鋪價格跌幅最大，2020年上半年跌25%，而甲級寫字樓跌19.6%，工業用地跌幅最小僅5.9%。下半年因前期基數較低，租金和樓價跌幅預計有縮窄，有機會回暖。

中新社報導，世邦魏理仕大灣區及香港研究部主任陳錦平指出，相比之前的2008年金融危機和2003年SARS疫情，這次市場更加有韌性，跌幅較小。美國的制裁政策對香港直接影響有限，市場暫時也沒有走資的情況出現，相反恒生指數上升至26000高位。

香港核心零售區店鋪空置率升至13.5%，為4年最高。雖近年流行的限定店可適當減少空置率，但外來經濟因素使商鋪租金承壓，上半年下降15.2%。報告數據預測租金下半年仍會下降，世邦魏理仕商鋪資深董事溫連強表示，零售商亦有機會利用低價尋求新機會。

甲級寫字樓受中美貿易糾紛和持續疫情影響，上半年很多地區空置率創11年新高，比如大中環區域空置率達4.3%，但仍在可控範圍內。租金也有明顯跌幅，總體平均跌4%，5、6月有所緩和。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事長甄浚岷預測，下半年香港經濟將出現按年增長，適合科技、醫療和教育行業的物業會繼續受到投資者歡迎。

香港 疫情

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