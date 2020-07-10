1年63億件 廣州快遞業務稱雄大陸

7月9日，大陸國家郵政局發布《2019年度快遞市場監管報告》稱，2019年，中國快遞業發展呈現規模質效持續提高、社會貢獻更加突出、創新動能加速釋放、治理體系逐步完善四大特點。其中，廣州的快遞業務量為大陸第一。

據環球網，這份《報告》顯示，廣州、金華（義烏）、深圳、上海、杭州、北京、蘇州、東莞、揭陽、成都位列2019年中國大陸快遞業務量前10位都市。其中，廣州的快遞業務量累計達63億4680.3萬件。

不過，如果從2019年中國大陸快遞業務收入這一名額來看，前10位都市則分別是上海、廣州、深圳、北京、杭州、金華（義烏）、蘇州、東莞、成都、武漢。其中，上海快遞業務收入為1288億8432.8萬人民幣。

《報告》稱，2019年快遞業務量前10位都市排名較為穩定，其中，深圳超過上海排名第三，揭陽超過泉州、成都首次躋身前十。不過從業務增量來看，金華以61.8%的增速位列第一，無錫、保定、宿遷、揭陽、臨沂等都市增速均超過50%，成為地方經濟發展重要增長極。

而從區域結構來看，《報告》指出，2019年中國東、中、西部地區快遞業務量分別為506.2億件、81.7億件和47.4億件，占比分別為79.7%、12.9%和7.4%；業務收入分別為6015.9億元人民幣、844.2億元和637.8億元，占比分別為80.2%、11.3%和8.5%。

2019年，中國快遞業務量超過10億件的省（區、市）共有13個，分別為廣東、浙江、江蘇、上海、山東、福建、河北、北京、河南、四川、湖北、安徽、湖南。其中湖南是首次突破10億件大關。