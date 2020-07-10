陳思行登陸33年 2代共創甜蜜事業

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
台商陳思行創辦的雲霄陽弘生物科技公司的工人們正在進行果脯蜜餞加工。（中新社）
台商陳思行創辦的雲霄陽弘生物科技公司的工人們正在進行果脯蜜餞加工。（中新社）

「這幾年，女兒、女婿參與我的事業，用年輕人思維為企業注入新活力，每天都感到很幸福。」已在大陸扎根33年的台商陳思行感慨。

中新社報導，1987年陳思行「登陸」，2006年在朋友推薦下到福建省漳州市雲霄縣，創辦雲霄陽弘生物科技有限公司，專注果脯蜜餞加工。正如他創辦的「甜蜜加工廠」不斷蒐集糖分一般，如今58歲的陳思行感到事業、生活皆甜蜜。　

近40畝面積的「甜蜜加工廠」內，菠蘿乾、草莓乾、黃桃乾、獼猴桃乾……一份份鮮甜的果脯蜜餞滾動在全自動流水線上，被裹上精美包裝後，等待售往大陸全國各地。他說，近年公司產品從90%出口國外轉為90%在國內銷售，從傳統加工經銷轉為「貼牌代理+線上接單」方式。

2011年，分別在日本、韓國留學歸來的女兒陳玳霖、女婿魯玉龍加入他的事業。多年來，二人攜互聯網電商新思維、向外拓展的奮鬥精神及對大陸市場的信心，帶領企業一路前行。「一家人各司其職，從點滴進步中看到希望，充滿了盼頭」，陳思行說。　

陳思行稱，女兒、女婿加入後主攻市場運營。女兒開拓海外市場，去往韓國、荷蘭參展，帶回新經驗；女婿則與國內電商對接，強化產品線。「我負責企業管理、把控果乾質量、研發新品，分工明確」。

已是公司執行董事的女婿魯玉龍在一旁補充說：現在公司與食品電商品牌「三隻松鼠」、「百草味」等均有戰略合作。公司年產值在9000萬元（人民幣）左右，業績每年增長近40%。

女兒陳玳霖則稱，剛加入父親的公司時，不免經歷新舊思維碰撞。但父親很快被她們做出的實際成果說服，放心支持我們的理念。

展廳內，陳思行一家展示芒果乾的製作工藝，清洗、糖漬、烘烤、拌糖粉……需經由多道手工工序。陳思行解釋，芒果的特性更適宜手工製作，果肉消耗少、效率高。魯玉龍說，公司的芒果乾在2018年雙十一電商節期間，單品銷售量達到全網第一。

近幾年，陳思行的「甜蜜事業」拓展到廣東、陝西、山東等地，經營起自主品牌，嘗試直播帶貨、抖音營銷等，新零售推廣風生水起。兩代人在雲霄發展，相互扶持，共同成長，感覺來對了地方。

電商 芒果

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