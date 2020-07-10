陳思行登陸33年 2代共創甜蜜事業

「這幾年，女兒、女婿參與我的事業，用年輕人思維為企業注入新活力，每天都感到很幸福。」已在大陸扎根33年的台商陳思行感慨。

中新社報導，1987年陳思行「登陸」，2006年在朋友推薦下到福建省漳州市雲霄縣，創辦雲霄陽弘生物科技有限公司，專注果脯蜜餞加工。正如他創辦的「甜蜜加工廠」不斷蒐集糖分一般，如今58歲的陳思行感到事業、生活皆甜蜜。

近40畝面積的「甜蜜加工廠」內，菠蘿乾、草莓乾、黃桃乾、獼猴桃乾……一份份鮮甜的果脯蜜餞滾動在全自動流水線上，被裹上精美包裝後，等待售往大陸全國各地。他說，近年公司產品從90%出口國外轉為90%在國內銷售，從傳統加工經銷轉為「貼牌代理+線上接單」方式。

2011年，分別在日本、韓國留學歸來的女兒陳玳霖、女婿魯玉龍加入他的事業。多年來，二人攜互聯網電商新思維、向外拓展的奮鬥精神及對大陸市場的信心，帶領企業一路前行。「一家人各司其職，從點滴進步中看到希望，充滿了盼頭」，陳思行說。

陳思行稱，女兒、女婿加入後主攻市場運營。女兒開拓海外市場，去往韓國、荷蘭參展，帶回新經驗；女婿則與國內電商對接，強化產品線。「我負責企業管理、把控果乾質量、研發新品，分工明確」。

已是公司執行董事的女婿魯玉龍在一旁補充說：現在公司與食品電商品牌「三隻松鼠」、「百草味」等均有戰略合作。公司年產值在9000萬元（人民幣）左右，業績每年增長近40%。

女兒陳玳霖則稱，剛加入父親的公司時，不免經歷新舊思維碰撞。但父親很快被她們做出的實際成果說服，放心支持我們的理念。

展廳內，陳思行一家展示芒果乾的製作工藝，清洗、糖漬、烘烤、拌糖粉……需經由多道手工工序。陳思行解釋，芒果的特性更適宜手工製作，果肉消耗少、效率高。魯玉龍說，公司的芒果乾在2018年雙十一電商節期間，單品銷售量達到全網第一。

近幾年，陳思行的「甜蜜事業」拓展到廣東、陝西、山東等地，經營起自主品牌，嘗試直播帶貨、抖音營銷等，新零售推廣風生水起。兩代人在雲霄發展，相互扶持，共同成長，感覺來對了地方。