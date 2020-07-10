廈門工博會 聚焦後疫情智造業

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
2020廈門工業博覽會暨第24屆海峽兩岸機械電子商品交易會9日揭幕，圖為客商瞭解新型模具設備。 （中新社）
2020廈門工業博覽會暨第24屆海峽兩岸機械電子商品交易會9日揭幕，圖為客商瞭解新型模具設備。 （中新社）

2020廈門工業博覽會暨第24屆海峽兩岸機械電子商品交易會（以上簡稱「廈門工博會」）9日在福建省廈門市揭幕。

中新社報導，廈門工博會（台交會）是一年一度服務兩岸製造業的重要展會。本屆展會是新冠肺炎疫情爆發以來廈門舉辦的首個產業會展活動、首個大陸涉台會展活動，將聚焦「後疫情時代」兩岸製造業發展新機遇。　　

本屆工博會展覽面積6萬平方米，約3000個標準展位，設置智能製造展、工模具及功能部件展、橡塑工業展、機床及激光設備展、台灣展區、印刷包裝暨廣告設備展、環保暨流體機械展、軌道交通暨智慧物流展、中國國際水展9大專業展區，包括台灣東剛、宏山激光、北京精雕等兩岸行業龍頭企業以及來自美國、日本等國家眾多海外知名企業參展。

工博會期間舉辦的「2020海峽兩岸經貿論壇」以「新基建·新智能，賦能新時代智造」為主題，攜手兩岸知名專家、學者、企業菁英，通過線上、線下相結合形式進行。

同期，2020中國（廈門）智慧物流產業發展論壇以「新基建推進智慧物流新發展」為主題，聚焦智慧物流升級趨勢；廈門國際水展將配套舉辦絲路水環境發展大會暨開幕式、海峽兩岸化工化學水處理高峰論壇、印染行業工業廢水處理新技術、新工藝高級研討會以及國際水展專場項目對接會等活動。　　

主辦方表示，本屆廈門工博會聚焦智能製造，以「後疫情、智製造」為主題，將成為推進商貿企業的復工復產、復商復市以及樹立產業發展信心的重要平台。　　

本屆廈門工博會將持續至12日，由中國機電產品進出口商會、中國機械工業聯合會、台灣區電機電子工業同業公會、廈門市對台合作促進中心共同主辦，廈門國貿會展集團有限公司承辦。

廈門 疫情

延伸閱讀

廈門工博會開幕 聚焦後疫情時代兩岸製造業發展

科技、內需、新基建 聚光

宋可琪冷鏈物流 藏新鮮的祕密

河北構建智慧物流體系

相關新聞

高速互聯網飛機 搭機還能直播

據中新社報導，中國大陸第一架高速衛星互聯網飛機—青島航空QW9771航班，7日在青島舉行首航儀式。透過大陸唯一一顆Ka頻...

熱錢湧入 人民幣升回6字頭

受外資持續流入A股、美元弱勢影響，在岸、離岸人民幣昨（9）日升值回到「6」字頭，分別報6.9862、6.9850，雙雙升...

大陸千億電競產業 線下重啟

「疫情期間我和隊友參加了不少線上賽事，但線下參賽所帶來的參與感、榮譽感是線上遠不能比的。」回憶7月初在四川內江參加高校電...

1年63億件 廣州快遞業務稱雄大陸

7月9日，大陸國家郵政局發布《2019年度快遞市場監管報告》稱，2019年，中國快遞業發展呈現規模質效持續提高、社會貢獻...

兩岸靚人物／台商二代拚文創 走自己的路

「很多台商二代會全盤否定『創一代』的一些理念及對其事業的幫助，我認為這是不對的。有父輩們的1，你就可以在後面加更多的0。...

上海在線新經濟 布局12領域

上海市經濟和信息化委員會總工程師劉平8日表示，上海加大扶持新生代互聯網企業，未來將推動人工智能、大數據等「硬核」科技與「...

上海寫字樓需求 上半年漸復甦

世邦魏理仕（CBRE）8日在上海發佈的《2020年上半年上海房地產市場回顧與展望》顯示，2020年上半年上海寫字樓需求逐...

五五購物節 打造年度消費節慶

上海市商務委主任華源8日表示，上海將及早謀劃好第二屆五五購物節，將五五購物節年年辦下去，打造成為上海乃至全國人民的重要消...

大陸發明專利 有效量近200萬件

中國國家知識產權局9日在北京發佈最新知識產權統計數據稱，截至2020年6月底，中國國內（不含港澳台）發明專利有效量199...

廈門工博會 聚焦後疫情智造業

2020廈門工業博覽會暨第24屆海峽兩岸機械電子商品交易會（以上簡稱「廈門工博會」）9日在福建省廈門市揭幕。

陳思行登陸33年 2代共創甜蜜事業

「這幾年，女兒、女婿參與我的事業，用年輕人思維為企業注入新活力，每天都感到很幸福。」已在大陸扎根33年的台商陳思行感慨。

香港商用樓 價格、租金雙跌

世邦魏理仕（CBRE）發表香港商用樓市2020年上半年觀察及下半年展望報告，數據顯示香港2020年上半年商用樓價和租金全...

熱門新聞

影／強降雨致河水猛漲 江西鄱陽縣一棟小樓5秒被沖垮

華為作業系統 鴻蒙生態圈鋪路建構

湖北河川潰堤共軍徒手搶救 重現98年搶險景象

澳門賭王何鴻燊明出殯 港媒：棺木港幣800萬

就業藍皮書報告：陸大學畢業生平均月收入約2.3萬

大陸最大同性社交軟體那斯達克上市 首日股價暴漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。