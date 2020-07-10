廈門工博會 聚焦後疫情智造業

2020廈門工業博覽會暨第24屆海峽兩岸機械電子商品交易會（以上簡稱「廈門工博會」）9日在福建省廈門市揭幕。

中新社報導，廈門工博會（台交會）是一年一度服務兩岸製造業的重要展會。本屆展會是新冠肺炎疫情爆發以來廈門舉辦的首個產業會展活動、首個大陸涉台會展活動，將聚焦「後疫情時代」兩岸製造業發展新機遇。

本屆工博會展覽面積6萬平方米，約3000個標準展位，設置智能製造展、工模具及功能部件展、橡塑工業展、機床及激光設備展、台灣展區、印刷包裝暨廣告設備展、環保暨流體機械展、軌道交通暨智慧物流展、中國國際水展9大專業展區，包括台灣東剛、宏山激光、北京精雕等兩岸行業龍頭企業以及來自美國、日本等國家眾多海外知名企業參展。

工博會期間舉辦的「2020海峽兩岸經貿論壇」以「新基建·新智能，賦能新時代智造」為主題，攜手兩岸知名專家、學者、企業菁英，通過線上、線下相結合形式進行。

同期，2020中國（廈門）智慧物流產業發展論壇以「新基建推進智慧物流新發展」為主題，聚焦智慧物流升級趨勢；廈門國際水展將配套舉辦絲路水環境發展大會暨開幕式、海峽兩岸化工化學水處理高峰論壇、印染行業工業廢水處理新技術、新工藝高級研討會以及國際水展專場項目對接會等活動。

主辦方表示，本屆廈門工博會聚焦智能製造，以「後疫情、智製造」為主題，將成為推進商貿企業的復工復產、復商復市以及樹立產業發展信心的重要平台。

本屆廈門工博會將持續至12日，由中國機電產品進出口商會、中國機械工業聯合會、台灣區電機電子工業同業公會、廈門市對台合作促進中心共同主辦，廈門國貿會展集團有限公司承辦。