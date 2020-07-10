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大陸發明專利 有效量近200萬件

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家知識產權局9日在北京發佈最新知識產權統計數據稱，截至2020年6月底，中國國內（不含港澳台）發明專利有效量199.6萬件，每萬人口發明專利擁有量達到14.3件。

中新社報導，中國國內每萬人口發明專利擁有量排名前3位的省區市依次為北京（141.5件）、上海（56.1件）、江蘇（31.9件）。

國家知識產權局9日線上舉行2020年第三季度例行新聞發佈會，集中發佈專利、商標、地理標誌、集成電路布圖設計的半年統計數據。數據顯示，2020年上半年，中國主要知識產權指標符合預期，知識產權事業發展保持平穩。

專利方面，2020年上半年，中國發明專利申請68.3萬件，共授權發明專利21.7萬件，其中，國內發明專利授權17.6萬件；共受理PCT（《專利合作條約》）國際專利申請2.95萬件，同比增長22.6%，其中，國內2.68萬件，同比增長20.7%；共受理專利複審請求2.62萬件、專利無效宣告請求0.26萬件，分別結案2.57萬件、0.43萬件。

商標方面，2020年上半年，中國商標申請量為428.4萬件；商標註册量為262.9萬件；共收到中國申請人馬德里商標國際註册申請3875件，同比增長36%；共收到各類商標評審案件申請16.6萬件，結案19.2萬件。截至2020年6月底，中國有效註册商標量為2741.4萬件，中國申請人馬德里商標國際註册有效量為4.1萬件。

地理標誌方面，2020年上半年，中國國家知識產權局核准使用地理標誌產品專用標誌企業322家，核准註册地理標誌商標364件。

截至2020年6月底，累計批准的地理標誌產品2385個，核准專用標誌使用企業8811家，累計註册地理標誌商標有5682件。

集成電路布圖設計方面，2020年上半年，中國集成電路布圖設計登記申請5176件，同比增長78.2%；發證5262件，同比增長111.6%。

知識產權保護和運用方面，2020年上半年，全國各省區市專利侵權糾紛行政裁決案件總量5320件。全國專利商標質押金額853億元（人民幣，下同），同比增長達45%，質押項目數4678項，同比增長達52%。

其中，專利質押金額651億元，同比增長61%，質押項目數4171項，同比增長54%；商標質押總金額202億元，同比增長8.8%，質押項目數507項，同比增長34%。

專利 北京

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