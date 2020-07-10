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五五購物節 打造年度消費節慶

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
上海官方表示，上海「五五購物節」將持續舉辦，圖為今年5月五五購物節期間，上海興業太古匯商場的網絡直播銷售現場。（新華社）
上海官方表示，上海「五五購物節」將持續舉辦，圖為今年5月五五購物節期間，上海興業太古匯商場的網絡直播銷售現場。（新華社）

上海市商務委主任華源8日表示，上海將及早謀劃好第二屆五五購物節，將五五購物節年年辦下去，打造成為上海乃至全國人民的重要消費節慶。

中新社報導，上海市政府新聞辦8日舉行發佈會，介紹「五五購物節」主要成果等相關情況。華源表示，「五五購物節」上海全市線下實物消費總額2846億元人民幣，環比增長11.6%，基本恢復至去年同期水平；同時，第三方大數據顯示，上海全市網絡零售額達2551億元，同比增長23.5%。

作為全國首創的大規模綜合性消費節慶活動，「五五購物節」不僅有力匯聚了人氣，還極大拓展了消費生活新業態。南京路步行街攜手抖音、喜馬拉雅推出「抖申購」「有聲南京路」等活動，帶動客流環比增長1.8倍；楊浦區攜手嗶哩嗶哩開展「嗨翻五角場，歡樂打折季」活動，帶動商圈銷售額環比增長52.7%。

在「五五購物節」強帶動力下湧現出一批創新商業模式。購物節期間，美團點評建立「新職人成長計劃」，通過新職業人才的培養推動新業態的健康發展；達達集團開創業內首個「直播購物1小時達」，深度打通線上線下購物模式；途虎養車配合「五五購物節」夜經濟活動，推出一批「夜間修車舖」；綠地集團打造「吃喝玩購一站式體驗」，「搬運五洲好貨」同時展示各國特色商品和文化；阿里佈局在線新經濟，助力上海打造「品牌淘寶直播第一城」……

上海市商務委副主任劉敏透露，上海市商務委將繼續鞏固「五五購物節」成果，結合節慶、會展、文旅等重點活動，通過板塊輪番啟動，做到消費市場熱度不退、力度不減、亮點不斷。

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