上海寫字樓需求 上半年漸復甦

世邦魏理仕（CBRE）8日在上海發佈的《2020年上半年上海房地產市場回顧與展望》顯示，2020年上半年上海寫字樓需求逐步復甦，租賃成本成為首要考量因素。

中新社報導，隨著申城疫情得到進一步控制，商務活動也逐步恢復正常，第二季度寫字樓帶看量明顯增多，需求活躍度逐漸回暖，錄得淨吸納量72874平方米，環比增長259%。

上海多元化的經濟結構為寫字樓需求的復甦奠定優勢，金融、TMT、專業服務、消費品製造業和醫療生命科學行業多點開花，其中證券、銀行等傳統金融類需求最為活躍。

CBRE華東區顧問及交易服務、辦公樓部主管張越表示，預計下半年有100萬平方米供應量，隨著上海各項秩序逐漸恢復，經濟出現好轉，之前被推遲的租賃需求將一一落地，料下半年淨吸納量逐步攀升。

過去幾個月上海市政府相繼推出營商環境改革3.0版方案、加強投資促進32條、進一步利用外資24條等舉措，激發外資企業需求。同時在長三角一體化發展和臨港金融領先開放的大格局下，積極深化中資企業可持續發展，預計可為上海寫字樓市場帶來新一輪需求。

2020年上半年，上海零售物業市場無項目開業，疫情加速了品牌迭代的趨勢，其中餐飲業態表現最為明顯。一方面不少財務和運營抗風險能力較弱的餐飲店舖閉店歇業；而另一方面，年輕態的領先連鎖咖啡茶飲與中式簡餐品牌持續快速擴張。此外，新興美妝集合店受資本青睞，在核心及次級商圈逆勢搶占市場，針對Z世代（意指在1995-2009年間出生的人）的消費習慣利用線下打卡、線上分享的模式引流效果顯著。

CBRE華東區顧問及交易服務、商業部主管希諾表示，近期上海政府推進「五五購物節」、「夜生活節」等多重措施以激發內生需求，電商平台與實體商家融合發展，購物中心客流與零售消費額伴隨二季度多個重點節日已呈現逐步回暖態勢。未來隨著全國疫情得以控制，本地居民消費意願進一步提昇的同時，預計外來遊客消費需求亦有望出現反彈。

上海零售市場下半年將迎來33.4萬平方米的新增體量投入次級商圈，位於核心商圈的上海廣場及新天地二期將完成改造重新回歸；全市空置率將逐步下行，租金水平有望止跌企穩。