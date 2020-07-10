聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海寫字樓需求 上半年漸復甦

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
疫情趨緩後，上海寫字樓需求逐步復甦。（新華社）
疫情趨緩後，上海寫字樓需求逐步復甦。（新華社）

世邦魏理仕（CBRE）8日在上海發佈的《2020年上半年上海房地產市場回顧與展望》顯示，2020年上半年上海寫字樓需求逐步復甦，租賃成本成為首要考量因素。　

中新社報導，隨著申城疫情得到進一步控制，商務活動也逐步恢復正常，第二季度寫字樓帶看量明顯增多，需求活躍度逐漸回暖，錄得淨吸納量72874平方米，環比增長259%。

上海多元化的經濟結構為寫字樓需求的復甦奠定優勢，金融、TMT、專業服務、消費品製造業和醫療生命科學行業多點開花，其中證券、銀行等傳統金融類需求最為活躍。

CBRE華東區顧問及交易服務、辦公樓部主管張越表示，預計下半年有100萬平方米供應量，隨著上海各項秩序逐漸恢復，經濟出現好轉，之前被推遲的租賃需求將一一落地，料下半年淨吸納量逐步攀升。

過去幾個月上海市政府相繼推出營商環境改革3.0版方案、加強投資促進32條、進一步利用外資24條等舉措，激發外資企業需求。同時在長三角一體化發展和臨港金融領先開放的大格局下，積極深化中資企業可持續發展，預計可為上海寫字樓市場帶來新一輪需求。

2020年上半年，上海零售物業市場無項目開業，疫情加速了品牌迭代的趨勢，其中餐飲業態表現最為明顯。一方面不少財務和運營抗風險能力較弱的餐飲店舖閉店歇業；而另一方面，年輕態的領先連鎖咖啡茶飲與中式簡餐品牌持續快速擴張。此外，新興美妝集合店受資本青睞，在核心及次級商圈逆勢搶占市場，針對Z世代（意指在1995-2009年間出生的人）的消費習慣利用線下打卡、線上分享的模式引流效果顯著。　

CBRE華東區顧問及交易服務、商業部主管希諾表示，近期上海政府推進「五五購物節」、「夜生活節」等多重措施以激發內生需求，電商平台與實體商家融合發展，購物中心客流與零售消費額伴隨二季度多個重點節日已呈現逐步回暖態勢。未來隨著全國疫情得以控制，本地居民消費意願進一步提昇的同時，預計外來遊客消費需求亦有望出現反彈。

上海零售市場下半年將迎來33.4萬平方米的新增體量投入次級商圈，位於核心商圈的上海廣場及新天地二期將完成改造重新回歸；全市空置率將逐步下行，租金水平有望止跌企穩。

上海 疫情

延伸閱讀

柯文哲：任期制政治穩定 習近平權力一把抓更慘

雙城論壇暫定本月22日登場 採視訊方式舉辦

柯文哲辦雙城論壇 陸委會提醒：注意規範、掌握民意

擋不住豪雨 中國第一高樓60樓漏水到9樓

相關新聞

高速互聯網飛機 搭機還能直播

據中新社報導，中國大陸第一架高速衛星互聯網飛機—青島航空QW9771航班，7日在青島舉行首航儀式。透過大陸唯一一顆Ka頻...

熱錢湧入 人民幣升回6字頭

受外資持續流入A股、美元弱勢影響，在岸、離岸人民幣昨（9）日升值回到「6」字頭，分別報6.9862、6.9850，雙雙升...

大陸千億電競產業 線下重啟

「疫情期間我和隊友參加了不少線上賽事，但線下參賽所帶來的參與感、榮譽感是線上遠不能比的。」回憶7月初在四川內江參加高校電...

1年63億件 廣州快遞業務稱雄大陸

7月9日，大陸國家郵政局發布《2019年度快遞市場監管報告》稱，2019年，中國快遞業發展呈現規模質效持續提高、社會貢獻...

兩岸靚人物／台商二代拚文創 走自己的路

「很多台商二代會全盤否定『創一代』的一些理念及對其事業的幫助，我認為這是不對的。有父輩們的1，你就可以在後面加更多的0。...

上海在線新經濟 布局12領域

上海市經濟和信息化委員會總工程師劉平8日表示，上海加大扶持新生代互聯網企業，未來將推動人工智能、大數據等「硬核」科技與「...

上海寫字樓需求 上半年漸復甦

世邦魏理仕（CBRE）8日在上海發佈的《2020年上半年上海房地產市場回顧與展望》顯示，2020年上半年上海寫字樓需求逐...

五五購物節 打造年度消費節慶

上海市商務委主任華源8日表示，上海將及早謀劃好第二屆五五購物節，將五五購物節年年辦下去，打造成為上海乃至全國人民的重要消...

大陸發明專利 有效量近200萬件

中國國家知識產權局9日在北京發佈最新知識產權統計數據稱，截至2020年6月底，中國國內（不含港澳台）發明專利有效量199...

廈門工博會 聚焦後疫情智造業

2020廈門工業博覽會暨第24屆海峽兩岸機械電子商品交易會（以上簡稱「廈門工博會」）9日在福建省廈門市揭幕。

陳思行登陸33年 2代共創甜蜜事業

「這幾年，女兒、女婿參與我的事業，用年輕人思維為企業注入新活力，每天都感到很幸福。」已在大陸扎根33年的台商陳思行感慨。

香港商用樓 價格、租金雙跌

世邦魏理仕（CBRE）發表香港商用樓市2020年上半年觀察及下半年展望報告，數據顯示香港2020年上半年商用樓價和租金全...

熱門新聞

影／強降雨致河水猛漲 江西鄱陽縣一棟小樓5秒被沖垮

華為作業系統 鴻蒙生態圈鋪路建構

湖北河川潰堤共軍徒手搶救 重現98年搶險景象

澳門賭王何鴻燊明出殯 港媒：棺木港幣800萬

就業藍皮書報告：陸大學畢業生平均月收入約2.3萬

大陸最大同性社交軟體那斯達克上市 首日股價暴漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。