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上海在線新經濟 布局12領域
上海市經濟和信息化委員會總工程師劉平8日表示，上海加大扶持新生代互聯網企業，未來將推動人工智能、大數據等「硬核」科技與「互聯網+產業」深度融合，開闢新生代互聯網發展航線。
中新社報導，2020長三角生產性服務業創新雲峰會8日在滬舉行。劉平表示，上海要持續推進產業電商發展變革，營造後疫情時代的數字產業鏈生態圈。
上海今年發布了《上海市促進在線新經濟發展行動方案（2020—2022年）》，在電商零售、「無接觸」配送、新型移動出行、在線教育、在線研發設計、在線醫療等12個重點領域布局。歸納來說，可分三類。
第一類「無中生有」，因疫情倒逼而新催生出來的新業態新模式，體現「新」，包括遠程辦公、「無接觸」配送等。第二類「有中啟轉」，將線下成熟的業態模式轉移到線上線下相互融合，體現「轉」，包括在線展覽展示、在線教育、在線醫療等。第三類「轉中做大」，已有模式在疫情期間得到發展壯大，體現「大」，包括無人工廠、工業互聯網、在線文娛、生鮮電商零售等。
劉平表示，資金短缺、成本高漲已成為疫情下供應鏈受阻的重要原因，加快“互聯網+產業”融合創新，能有效破解供應鏈重構的瓶頸，加速形成在線新經濟增長點。
上海還將聯手蘇浙皖三省，聚焦人工智能、集成電路、生物醫藥先導產業，促進數字經濟與實體經濟融合，為長三角一體化發展蓄能增力。
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