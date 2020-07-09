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馬雲：AI技術變革因疫情加速到10年20年內完成

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
阿里集團創始人馬雲，今（9）日在2020世界人工智能大會上，以聯合國數位合作高級別小組聯合主席的身份在開幕式透過視訊發表主旨演講。圖／阿里提供
阿里集團創始人馬雲，今（9）日在2020世界人工智能大會上，以聯合國數位合作高級別小組聯合主席的身份在開幕式透過視訊發表主旨演講。圖／阿里提供

阿里巴巴創辦人馬雲今（9）日在2020世界人工智能大會上，以聯合國數位合作高級別小組聯合主席的身分在開幕式透過視訊發表演講表示，疫情AI技術變革提前並且加速，「本來需要三、五十年來完成的數位化，可能會提速到10年、20年內就完成。」馬雲預警，AI加速，人們必須做好準備。

馬雲表示，過去人類擔心機器人會取代人力就業；而今年面對疫情，人類是千方百計讓機器去解決問題，而不是人衝在最前面。

馬雲曾將疫情後的世界比喻為「同一片著了火的森林，他認為這次疫情讓人類對自身的探索顯得更難也更加重要。「因為我們不了解自己生存的世界，不懂得這個地球，不珍惜和保護這個地球，所以製造了很多的麻煩和災難。」他表示，人類最重要的是解決好自己的問題，不然無論移居到哪個地方、星球，人類都會依然面臨這樣的麻煩和災難。

「疫情對世界帶來的改變，我想我們不如把它當做一種來自大自然、來自未來的信號。」馬雲呼籲，人類的資源、能力和知識應該用來加強溝通和合作，而不是製造隔閡，甚至擴大分歧，「面對災難，我們沒有別的選擇，早一點開始合作，就會早一天勝利。」

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