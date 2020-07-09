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滬指連8漲 創業板指創逾四年半新高

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
A股三大股指今（9）日繼續齊頭並進。中新社資料照片
A股三大股指今（9）日繼續齊頭並進。中新社資料照片

A股三大股指今（9）日繼續齊頭並進，滬指、深成指連續8個交易日上漲，創業板指連續6個交易日上漲。三大股指在平盤線附近開盤後震盪走高，深市指數表現強於滬指，其中創業板指創2016年以來新高。

滬深兩市成交額連續四個交易日突破人民幣1.5兆。從盤面上看，通信設備、船舶、醫療保健等類股漲幅居前。科創板國盾量子上市首日盤中漲幅逾1,000%，刷新科創板首日漲幅紀錄。

截至收盤，滬指報3,450.59點，漲幅1.39%，成交額7,514.07億元；深成指報1萬3,754.74點，漲幅2.6%，成交額9,747.8億元；創業板指報2,757.65點，漲幅3.98%。

展望後市，天風證券指出，市場情緒仍然高漲，但市場普遍關注的是這波行情的可持續性。當前以大金融為首的低估值類股估值得到一定修復，估值差距收斂後，還是看好想像空間大，估值彈性大，在牛市中股價彈性更高的科技股成為下一個輪動的核心方向。

國泰君安表示，市場將繼續維持強勢格局。滬深兩市成交額連續四個交易日維持在1.5兆元以上，增量資金正快速流入股市。市場做多情緒較強，在如此充沛量能情況下，個股將保持較高活躍度。市場機會非常多，指數也有望保持震盪上漲趨勢。

國泰君安認為，市場熱點將繼續在低估值藍籌和科技股之間輪動。指數層面可能由前期的快速上漲轉入震盪上漲階段。此外，指數短期過快上漲不利於行情的持續，在行情啟動初期規範市場參與資金，也有利於市場的健康發展。

在操作上，國泰君安建議持股待漲為主。市場總體處於普漲態勢，漲幅小的品種後續也將迎來補漲，目前應避免追漲殺跌頻繁換股。建議繼續關注低估值藍籌及科技兩大方向。藍籌類股方面可關注券商、保險、有色、煤炭等。科技股方面可關注消費電子、國產晶片、新能源汽車。

滬指 創業 科技股

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