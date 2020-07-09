強勢！人民幣收復7.0關口 美元指數創1個月新低

美元指數創近1個月新低，離岸、在岸人民幣兌美元今（9）日盤中相繼升破6.99關口。其中，在岸人民幣兌美元盤最高報6.9820，離岸人民幣兌美元最高報6.9813。

中新經緯報導，中國外匯交易中心9日公布人民幣中間價報7.0085，升值122點，上一交易日中間價報7.0207，在岸人民幣上一交易日收報7.0176。

近日美元指數持續走低，人民幣匯率接連升破多道關口。截至發稿，在岸人民幣兌美元報6.9956，離岸人民幣兌美元報6.9943。美元指數從日內低點稍稍回升至96.48附近，之前一度刷新近一個月低點至96.2307，跌幅約0.27%。

中國銀行研究院研究員王有鑫認為，人民幣資產對於外資吸引力在不斷增強。同時大陸央行貨幣政策保持穩健，為國際投資人尋求高額回報提供更多可能，並且堅持金融市場擴大開放，將吸引全球資本繼續流入。

最新公布的外匯存底數據顯示，截至6月底，大陸外匯存底規模為3兆1,123.28億美元，較5月底上升106.36億美元，升幅0.34%，連續三個月回升。

大陸國家外匯管理局發言人王春英解讀稱，6月大陸外匯市場供求總體保持平衡。受新冠肺炎疫情仍在全球流行、主要國家貨幣及財政刺激政策等因素影響，國際金融市場上美元指數小幅下跌，主要國家資產價格有所上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

她表示，大陸經濟增長保持韌性，長期向好的基本面沒有改變，有利於外匯存底規模保持總體穩定。