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過度依賴博彩業 疫情暴露澳門經濟弱點

中央社 / 台北9日電
澳門特首賀一誠（右）與中共中央總書記習近平（左）。圖／取自新華網
澳門特首賀一誠（右）與中共中央總書記習近平（左）。圖／取自新華網

儘管澳門對新冠肺炎疫情控制得當，但當地經濟仍深受衝擊。澳門行政長官賀一誠今天說，疫情再次暴露了澳門產業結構單一、過度依賴博彩業、經濟韌性不足等問題。

中新社報導，澳門經濟發展委員會今天召開2020年全體大會，賀一誠主持並發言。

他說，新冠（武漢）肺炎疫情為全球經濟帶來嚴重衝擊，各國疫情反覆，令世界經濟復甦有較大不確定性。澳門整體經濟活動放緩，各行各業、大中小企業都面對各種各樣的困難和挑戰，下半年澳門經濟仍面對較大壓力。

賀一誠表示，疫情再次暴露了澳門產業結構單一、過度依賴博彩業、經濟韌性不足等問題。必須加快思考優化澳門經濟結構的具體方向及措施，推動經濟適度多元。

他特別提到，要為積極參與粵港澳大灣區建設做好準備，為澳門長遠的可持續發展，奠定更牢固的根基。

根據澳門政府官網，截至8日，澳門已連續101天無本地新冠肺炎病例報告，連續12天無境外輸入病例報告。當地最新一次有新增確診是在6月26日，距前一次4月8日有確診病例已超過2個月。澳門至今累計確診共46例，無死亡病例。

澳門 疫情

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