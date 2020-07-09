大陸最大同性社交軟體那斯達克上市 首日股價暴漲

大陸最大同性社交軟體Blued 8日晚間在那斯達克上市，成為全球同性社交第一股，股價首日大漲46.4%，收在每股23.43美元，市值達8.35億美元。

Blued的營運公司是藍城兄弟，上市首日藍城兄弟開盤價20.45美元，較發行價16.00美元高開28％。隨後多次觸發熔斷，最高一度站上35.89美元高點，較發行價上漲124.3%。

截至今年3月31日，Blued擁有超過4,900萬註冊用戶，第一季月活用戶達600萬，主要收入來源是直播。

按照發行價格每股16美元計算，藍城兄弟將融資約0.84億美元。根據藍城兄弟的招股書，將用於包括行銷宣傳等在內的業務擴張，人工智慧等技術的研發、日常營運以及潛在的戰略收購、投資和聯盟。

Blued移動應用是藍城兄弟旗下主要產品以及各平臺和服務的一站式終端；是中國大陸最早的LGBTQ社區之一。LGBTQ即女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）、跨性別者（Transgender）、酷兒（Queer）等性少數群體的統稱。

Blued成立初期就瞄準海外市場，目前，Blued提供包括英語、法語、日語等在內的11種語言版本。

截至今年3月，Blued在中國大陸以外國家和地區的月活使用者數，已占其全球月活躍總用戶數的49%以上。

不過，藍城兄弟尚未盈利。招股書顯示，2018年、2019年的淨虧損分別為人民幣9,020萬元、5,290萬元，對應的虧損率為18%、7%。今年第一季，調整後淨虧損為760萬元，淨虧損率為3.7%。