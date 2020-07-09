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廈門工博會開幕 聚焦後疫情時代兩岸製造業發展

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
在往屆工博會上，展商在廈門國際會展中心展示各種智慧工業機器人，吸引與會企業的目光。圖／截自廈門網
在往屆工博會上，展商在廈門國際會展中心展示各種智慧工業機器人，吸引與會企業的目光。圖／截自廈門網

廈門工業博覽會暨海峽兩岸機械電子商品交易會今(9)日在福建廈門揭幕。本屆展會是新冠肺炎疫情爆發以來，廈門舉辦的首個產業會展活動、首個大陸涉台會展活動，將聚焦後疫情時代兩岸製造業發展新機遇。

中新社報導，本屆工博會展覽面積6萬平方公尺，約3,000個標準展位，包括台灣東剛、宏山鐳射、北京精雕等兩岸行業龍頭企業以及來自美國、日本等國家企業參展。

工博會期間舉辦的2020海峽兩岸經貿論壇，將以新基建•新智能，賦能新時代智造為主題，由兩岸專家學者及企業透過線上、線下相結合方式進行。

主辦單位表示，本屆廈門工博會聚焦智慧製造，以「後疫情、智製造」為主題，將成為推進商貿企業的復工復產、復商復市以及樹立產業發展信心的重要平臺。據悉，本屆廈門工博會將持續至12日，台灣電機電子工業同業公會是主辦單位之一。

廈門 疫情 新冠肺炎

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