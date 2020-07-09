陸：上半年積體電路布圖設計申請增近8成

據新京報報導，7月9日，2020世界人工智慧大會雲端峰會正式開幕，中共工信部部長苗圩在致辭中表示，近年來中國人工智慧產業實現了良性發展，一是技術創新日益活躍，語音辨識等部分應用科技處於全球領先的水準；二是產業規模持續壯大。2019年底，中國人工智慧核心產業的規模超過了510億元人民幣，人工智慧的企業數量超過了2600家；三是人工智慧與行業融合應用在不斷深入，各領域+人工智慧的新技術新模式、新業態不斷的湧現，前景可期。

2020-07-09 11:24