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陸：上半年積體電路布圖設計申請增近8成
大陸國家智慧財產權局今（9）日召開線上記者會指出，今年上半年該局共收到積體電路布圖設計登記申請5,176件，年增78.2%；發證5,262件，年增111.6%。
據澎湃新聞報導，積體電路布圖設計權是一項獨立的智慧財產權，是權利持有人對其布圖設計進行複製和商業利用的專有權利。
大陸國家智慧財產權局戰略規劃司司長葛樹解讀稱，近年來大陸積體電路行業持續快速發展，據大陸半導體行業協會的統計，大陸積體電路產業今年第一季保持增長態勢，產業銷售額達人民幣1,472.7億元，年增15.6%。
葛樹表示，隨著產業快速發展，積體電路相關企業智慧財產權保護意識和能力普遍提高。今年上半年，分地區來看，對積體電路布圖設計登記申請貢獻最大的依次是廣東、江蘇、上海，合計貢獻超過六成。
上半年提交的登記申請企業達2,195家，是去年同期的2.1倍。葛樹稱，隨著大陸積體電路創新水準不斷提升，預計積體電路布圖設計申請將繼續保持快速增長。大陸國家智慧財產權局將進一步做好審查、登記和保護的相關工作。
大陸國家智慧財產權局發言人胡文輝表示，今年上半年，大陸發明專利申請68.3萬件；共授權發明專利21.7萬件。上半年（不含港澳台）發明專利授權量排名前3的企業依次為：華為（2,772件）、OPPO廣東移動通信有限公司（1,925件）、京東方科技集團股份有限公司（1,432件）。
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