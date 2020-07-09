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考生撕他人答題卡 河南：將取消其全科成績

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
8日下午，長沙市第一中學考場前，衝出考點的高考考生高高躍起，慶祝考試結束。中新社照片
8日下午，長沙市第一中學考場前，衝出考點的高考考生高高躍起，慶祝考試結束。中新社照片

7月8日上午，大陸普通高等學校招生統一考試進入第二天。有大陸網友在新浪微博稱，8日上午，在河南省平頂山市一高考考場內，有一女性考生撕毀同考場內其他兩名考生的答題卡。考場是河南平頂山市第一中學。

據澎湃新聞網，7月8日下午，河南省招生辦公室普招處高考考務管理部門一名工作人員回應稱，「已經按照規定處理過了」，「已按程式（程序）上報處理」。據相關規定，撕答題卡考生的全科成績會被取消。稍後官方將發表回應。

報導指，大陸教育部發布並於2012年4月1日起施行的《國家教育考試違規處理辦法》規定，考生在考試過程中有「故意銷毀試卷、答卷或者考試資料的」行為，「應當認定為考試作弊」。「其所報名參加考試的各階段、各科成績無效；參加高等教育自學考試的，當次考試各科成績無效。」

8日晚，據新京報報導，涉事考點平頂山一中的校長胡彥軍表示，有兩名考生的答題卡被他人撕毀。根據招生辦的答覆，這兩名考生被允許延長考試時間，繼續填塗答題卡。

高考 教育部

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