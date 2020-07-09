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疫情後大陸近6成居民收入降 個體經營者衝擊最大

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
騰訊報告顯示，疫後大陸民眾對增收不悲觀，理財成主要增收管道。（新京報網）
騰訊報告顯示，疫後大陸民眾對增收不悲觀，理財成主要增收管道。（新京報網）

8日，騰訊理財通發布《後疫情時代國人財富管理報告》，報告顯示，投資理財成為民眾增加收入的主要管道，銀行理財產品、保險產品、公募基金成為居民資產配置的主要方向，權益型基金則是居民配置成長型資產的首選。

報告顯示，受疫情影響，大陸民眾收入出現了不同程度的减少，其中個體經營者受到的衝擊最為顯著。但絕大部分的居民對未來一至兩年的收入增長持樂觀態度，「開源」是居民應對經濟壓力主要手段，首選管道還是通過投資理財，其次是「擺地攤」等副業。後疫情時代，居民更傾向於穩健投資，同時降低了對今年收益率的預期。

報告顯示，疫情發生以後，57.4%的受訪者收入有不同程度减少。其中，17.5%的受訪者收入减少幅度超過50%，15%的受訪者收入减少幅度在20%-50%之間，24.9%的受訪者收入减少幅度低於20%。

各職業群體中，個體經營者的收入受此次疫情衝擊最大。從現實情况看，個體經營者多從事餐飲、零售等服務業，這些行業受疫情衝擊最為直接。反映到調查數據上，78.2%的個體經營者受訪者表示收入减少，而收入减少超過50%的高達三成。

報告顯示，約七成受訪者背負不同類型的貸款。其中，42%的受訪者負有房貸，16.4%的受訪者負有車貸，26.8%的受訪者負有各種消費貸。分年齡段看，80後債務壓力最大，有負債的比例高達74%，意味著在80後群體中，每10個人有超過7個身上都背負著債務。相比之下，60後的債務壓力最小，有負債比例僅為45%。

方正證券首席經濟學家顏色稱，疫情導致多數群體收入下滑，而低收入群體工作或更不穩定，收入脆弱性更强。而在疫情衝擊收入下降情况下，貸款償還支出具有剛性，居民將面臨更大的還款壓力，尤其是受疫情影響比較嚴重的行業，較脆弱的小微企業以及相關從業人員。

儘管受疫情影響，不少居民的收入出現縮水，但大家對未來收入增長並不悲觀。報告資料顯示，對未來一至兩年收入增長保持樂觀和中性態度的受訪者超過八成，比例高達80.6%。其中，有40.4%的受訪者明確表達了樂觀或較為樂觀的態度，認為未來一至兩年收入會實現較好的增長，40.2%的受訪者表達了中性立場。

報告顯示，29.5%的受訪者表示疫情過後將會適當减少消費，新增儲蓄。不過，52.9%的受訪者認為消費支出有一定剛性，很難削减，收入方面的“開源”更為重要。

在計畫增收的各種途徑中，41.3%受訪者考慮通過「投資理財」進行增收，顯示出財產性收入已成為居民收入的重要補充。中國民眾一直有從事副業創收的傳統，隨著大陸疫情的緩解和「地攤經濟」的鬆綁，「擺地攤」也成為不少居民創收的通路之一。報告顯示，25.9%的受訪者考慮擺地攤來增加收入，選擇人數僅次於「投資理財」，多於選擇網約車、送外賣、微商、自媒體等副業的人數。

疫情 債務

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