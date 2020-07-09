大陸6月居民消費價格同比上漲2.5%
據大陸國家統計局網站消息，2020年6月，大陸居民消費價格同比上漲2.5%。其中，都市上漲2.2%，農村上漲3.2%；食品價格上漲11.1%，非食品價格上漲0.3%；消費品價格上漲3.5%，服務價格上漲0.7%。上半年，大陸全國居民消費價格比去年同期上漲3.8%。其中豬肉、海鮮價格上漲是重要原因。
6月，大陸全國居民消費價格環比下降0.1%。其中，都市下降0.1%，農村持平；食品價格上漲0.2%，非食品價格下降0.1%；消費品價格持平，服務價格下降0.1%。
6月，食品菸酒類價格同比上漲8.8%，影響CPI（居民消費價格指數）上漲約2.64個百分點。食品中，畜肉類價格上漲57.4%，影響CPI上漲約2.61個百分點，其中猪肉價格上漲81.6%，影響CPI上漲約2.05個百分點；水產品價格上漲4.8%，影響CPI上漲約0.09個百分點；鮮菜價格上漲4.2%，影響CPI上漲約0.10個百分點；糧食價格上漲1.6%，影響CPI上漲約0.03個百分點；鮮果價格下降29.0%，影響CPI下降約0.67個百分點；蛋類價格下降13.6%，影響CPI下降約0.08個百分點。
其他七大類價格三漲一平三降。其中，其他用品和服務價格上漲5.1%，教育文化和娛樂、醫療保健價格均上漲1.9%；生活用品及服務價格持平；交通和通信、居住、衣著價格分別下降4.6%、0.6%和0.4%。
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