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大陸6月CPI年增2.5% 上半年年增3.8%

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸6月消費者物價指數（CPI）年增2.5%。中新社資料照片
大陸6月消費者物價指數（CPI）年增2.5%。中新社資料照片

大陸國家統計局今（9）日發布6月消費者物價指數CPI）年增2.5%，上半年CPI比去年同期上漲3.8%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀稱，6月復工復產、復市復業繼續推進，市場運行總體平穩。

6月CPI比5月下降0.1%。其中，城市下降0.1%，農村持平；食品價格上漲0.2%，非食品價格下降0.1%；消費品價格持平，服務價格下降0.1%。

其中，食品價格上漲0.2%，影響CPI上漲約0.04個百分點。食品中，受活豬出欄減緩、防疫調配要求從嚴及進口量減少等因素影響，豬肉供應偏緊，同時餐飲和團體消費需求有所回升，豬肉價格由上月下降8.1%轉為上漲3.6%。

由於大陸多地發生洪澇災害，北京新發地市場出現新冠肺炎聚集性疫情，導致部分地區蔬菜短期供應吃緊，鮮菜價格由上月下降12.5%轉為上漲2.8%；時令水果大量上市，鮮果價格下降7.6%，降幅比上月擴大6.8個百分點。

非食品中，疫情持續影響出行，飛機票和旅遊價格分別下降6.1%和1.8%；夏裝開始打折促銷，服裝價格由上月上漲0.2%轉為下降0.2%。

數據顯示，6月工業生產者出廠價格（PPI）年減3.0%，但比5月上漲0.4%，上半年PPI比去年同期下降1.9%。

國家統計局指出，6月國際大宗商品價格回暖，大陸國內製造業穩步恢復，市場需求繼續改善。從月增率來看，PPI由上月下降0.4%轉為上漲0.4%。其中，生產資料價格由下降0.5%轉為上漲0.5%，生活資料價格由下降0.3%轉為上漲0.1%。從調查的40個工業行業大類看，價格上漲的有22個，比上月增加12個；下降的12個，減少8個；持平的6個，減少4個。

CPI 疫情 新冠肺炎 菜價 北京 消費者物價指數

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