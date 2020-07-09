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美股中概股大漲 阿里巴巴股價再創新高

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
美股中概股繼續爆發，美國三大股指昨全線收漲，阿里巴巴漲幅約9%。路透
美股中概股繼續爆發，美國三大股指昨全線收漲，阿里巴巴漲幅約9%。路透

A股暴漲的情況下，美股中概股也繼續爆發，美國三大股指昨全線收漲，阿里巴巴漲幅約9%，股價再創歷史新高。

美國三大股指全線收漲，那指漲1.44%，標普500指數漲0.78%，道指漲0.68%。中概股的表現最值得關注，其中，老虎證券大漲25.68%，跟誰學漲逾13%，金山雲漲逾11%，阿里巴巴漲約9%，唯品會漲逾7%，中國人壽漲近7%；蘑菇街則跌約16%。

阿里巴巴股價已達257美元，市值增長至6,900億美元，換句話說，阿里巴巴昨夜市值暴增近600億美元。

在機構評級方面，當前有53家機構對阿里巴巴目標價作出預測，目標均價為265.63美元，其中最低目標價為230.29美元，最高目標價為319.01美元。此外，有55家機構對阿里巴巴的股票給出買入+增持評級，有1家機構給出持有評級，有0家機構給出減持+賣出評級。

在消息面上，外媒報導螞蟻金服最快今年赴港上市，估值2,000億美元。對此，螞蟻金服回應稱，消息不實。

另一家龍頭電商京東股價也繼續刷新歷史新高，昨夜，京東大漲6%，市值突破1,000億美元。

其他中概股表現也十分強勢，愛鴻森漲近50%，藍城兄弟上市首日上漲46%，金融界漲逾40%，趣店漲逾36%，獵豹移動和瑞幸粉單漲逾30%，如涵漲逾20%，達達漲逾13%，搜狗漲逾9%，唯品會漲逾7%，騰訊ADR上漲6.6%，創收盤紀錄新高。

網易有道、虎牙、搜狐、迅雷均漲逾5%，其中網易有道創收盤紀錄新高。

電商 標普 美股 阿里巴巴股 A股 螞蟻金服

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