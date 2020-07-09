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陸電信業開放 266家外資獲准

聯合報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸電信業加速對外開放，中國信通院8日發布「外商投資電信企業發展態勢」顯示，截至今年6月底，獲得批准的外商投資電信企業共266家。約三分之二企業的資本來源於香港，其次是美國和新加坡，三者共計占總量的79%。

目前，外商投資經營大陸電信業務主要集中在增值電信業務領域。自對外開放以來，增值電信業務開放種類呈擴大趨勢，外資股權比率逐步放寬。另，上海自貿區政策目前部分業務對外資開放比率已達100%。

界面新聞報導，上述266家企業中，工業和信息化部頒發許可證的213家，上海市通信管理局批准的有53家（上海自貿區內企業）。

統計數據顯示，2015年大陸開放外商投資電信還不到50家，之後逐年成長，2018年累計突破百家，達121家，2019年增至191家。

從業務別來看，在線數據處理與交易處理業務、信息服務業務、大陸境內呼叫中心業務位居前三，這三項業務許可數量占全部業務許可頒發數量的85%。

外資持股比率方面，266家外商投資電信企業中，外資持股比率多在10%至50%之間，共115家，占43%；其次為外商獨資企業有78家，占29%；外資比率50%的有29家，占11%。

外資 上海自貿區 香港

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