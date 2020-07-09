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兩岸人才交流會 下周昆山舉行
江蘇省昆山市人力資源和社會保障局透露，2020海峽兩岸（昆山）人才交流合作大會將於7月13日舉行，昆台人才協作互補再提速。
新華社報導，大會期間，昆山將遠程連線台灣人力資源機構、高校（大專院校）、科研機構、行業協會代表等開展交流，並通過民間組織促成一批項目簽約合作。大會還將發布重點產業緊缺人才需求目錄、兩岸青年創新創業政策包、昆山兩岸青創園3.0版等，推動兩岸青年人才交流，促進昆山台資企業轉型升級和兩岸融合發展。
作為大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一，昆山近年著力發揮對台優勢，密切兩岸人才合作交流。
昆山在江蘇省率先開展台灣職業資格比照認定，推出「台灣職業資格比照認定職稱資格目錄」，持有目錄中台灣職業資格的台籍人員可以通過比照認定方式直接取得大陸職稱資格。同時，昆山注重兩岸交流載體建設，5家海峽兩岸青年創業基地先後獲批，培育了一批初具規模的台灣青年創業企業。
據昆山市人力資源和社會保障局副局長孫洪濤表示，該市注重拓展兩岸人才合作領域，把技能人才交流放在首要位置。今年昆山將啟動第二屆海峽兩岸（江蘇）技能邀請賽，屆時將邀請台灣技能人才參加20個競賽項目的角逐。
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