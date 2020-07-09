聽新聞
test
0:00 / 0:00

京滬房地產市場 升至透明級

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

房地產諮詢機構仲量聯行7日發布的「2020全球房地產透明度指數」報告稱，北京和上海的房地產市場透明度首次躍升至「透明」層級。

中新社報導，「全球房地產透明度指數」自1999年開始發布，致力於追蹤全球房地產市場透明度。該指數每兩年更新，針對全球各主要房地產市場各項指標的可獲取性和質量進行調研和評定，涵括表現評估、市場基本面、上市公司管治、監管和法律環境、交易流程和可持續發展六大分項指數。

2020年的指數調研覆蓋了全球99個國家和地區的163個城市，並將它們歸入「高透明度、透明、半透明、低透明度、不透明」五個透明度層級。其中，英國、美國和澳大利亞分列全球最透明市場前三位。

今年的報告中，中國大陸在整體指數中位居第32名，較2018年有進一步上升。

仲量聯行中國區研究部總監姚耀表示，北京和上海的房地產市場在今年首次躍升至「透明」層級，這一透明度的提升彰顯了中國大陸經濟發展的日益多元化，及其全球發展最快速的商業地產市場之一的地位。隨著創新技術和可持續性實踐被更廣泛地採用，中國大陸將持續成為全球最具活力和吸引力的房地產市場之一。

除上海和北京外，本次調研還覆蓋了廣州、深圳、成都、杭州、鄭州和昆明，均位列「半透明」層級。除杭州為新增城市，其餘城市的得分與排名較2018年均有所提升。

報告還指出，中國大陸房地產市場透明度的穩步提升，離不開房地產科技領域蓬勃發展、可持續性與健康要求更獲重視、上市實體披露更多信息、物業管理更加專業等因素。

房地產 北京

延伸閱讀

世邦魏理仕：香港房價不會因國安法下跌 投資者有信心

雙城論壇暫定22日登場 受疫情影響只視訊一天

中國：同意世衛專家赴北京 病毒溯源是科學問題

北京：若美削減核武至中國水平 就樂於談判控核

相關新聞

高速互聯網飛機 搭機還能直播

據中新社報導，中國大陸第一架高速衛星互聯網飛機—青島航空QW9771航班，7日在青島舉行首航儀式。透過大陸唯一一顆Ka頻...

大陸千億電競產業 線下重啟

「疫情期間我和隊友參加了不少線上賽事，但線下參賽所帶來的參與感、榮譽感是線上遠不能比的。」回憶7月初在四川內江參加高校電...

京滬房地產市場 升至透明級

房地產諮詢機構仲量聯行7日發布的「2020全球房地產透明度指數」報告稱，北京和上海的房地產市場透明度首次躍升至「透明」層...

兩岸人才交流會 下周昆山舉行

江蘇省昆山市人力資源和社會保障局透露，2020海峽兩岸（昆山）人才交流合作大會將於7月13日舉行，昆台人才協作互補再提速...

陸電信業開放 266家外資獲准

大陸電信業加速對外開放，中國信通院8日發布「外商投資電信企業發展態勢」顯示，截至今年6月底，獲得批准的外商投資電信企業共...

天津自行車出口 每月增50萬輛

大陸天津海關8日披露，該關多措並舉，為天津自行車行業和企業的復甦發展增添活力。據統計，今年2月以來，天津地區自行車出口量...

兩岸4地消費信心指數 港明顯回升

2020年第二季度兩岸暨港澳消費者信心指數8日在北京發布，中國大陸消費者信心總指數為102.6，排名居首；香港居末，為6...

海南首個海外人才創業基地 獲批設立

海南省科學技術協會8日披露，海南首個國家海外人才離岸創新創業基地正式獲批設立，為海南自貿港實施更加積極、開放、有效的人才...

華為作業系統 鴻蒙生態圈鋪路建構

取代安卓，華為的大陸國產操作系統鴻蒙（ HarmonyOS）發布屆滿一周年前夕，華為密集申請與HarmonyOS有關的商...

滴滴出行邁進數位幣領域

中國人民銀行數位貨幣研究所與滴滴出行達成戰略合作協議，將共同研究探索數位人民幣在智慧出行領域的場景創新和應用。一名農業銀...

車市踩油門 連四月成長

大陸乘用車市場訊息聯席會昨（8）日公布，6月乘用車市場零售量達165.4萬輛，比5月的零售量增長2.9%，統計3月至6月...

雙城論壇將採視訊交流

舉辦多年的台北上海雙城論壇，今年因遭遇新冠肺炎疫情肆虐全球，邊境進行嚴管，人員入出境都須進行居家檢疫，在兩岸關係冰凍下，...

熱門新聞

5個月只賣43輛 納智捷品牌傳退出大陸市場

香港新冠肺炎疫情失守 爆發第三波流行

FBI言論攻擊 陸怒嗆：不要以為陸安全部門吃素的

香港中文大學畢業典禮 聽到中共國歌集體向後轉

陸外交部前發言人耿爽 正式就任中共駐聯合國副代表

台泥遭指設合資公司未向大陸申報 被裁罰126萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。