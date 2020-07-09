京滬房地產市場 升至透明級

房地產諮詢機構仲量聯行7日發布的「2020全球房地產透明度指數」報告稱，北京和上海的房地產市場透明度首次躍升至「透明」層級。

中新社報導，「全球房地產透明度指數」自1999年開始發布，致力於追蹤全球房地產市場透明度。該指數每兩年更新，針對全球各主要房地產市場各項指標的可獲取性和質量進行調研和評定，涵括表現評估、市場基本面、上市公司管治、監管和法律環境、交易流程和可持續發展六大分項指數。

2020年的指數調研覆蓋了全球99個國家和地區的163個城市，並將它們歸入「高透明度、透明、半透明、低透明度、不透明」五個透明度層級。其中，英國、美國和澳大利亞分列全球最透明市場前三位。

今年的報告中，中國大陸在整體指數中位居第32名，較2018年有進一步上升。

仲量聯行中國區研究部總監姚耀表示，北京和上海的房地產市場在今年首次躍升至「透明」層級，這一透明度的提升彰顯了中國大陸經濟發展的日益多元化，及其全球發展最快速的商業地產市場之一的地位。隨著創新技術和可持續性實踐被更廣泛地採用，中國大陸將持續成為全球最具活力和吸引力的房地產市場之一。

除上海和北京外，本次調研還覆蓋了廣州、深圳、成都、杭州、鄭州和昆明，均位列「半透明」層級。除杭州為新增城市，其餘城市的得分與排名較2018年均有所提升。

報告還指出，中國大陸房地產市場透明度的穩步提升，離不開房地產科技領域蓬勃發展、可持續性與健康要求更獲重視、上市實體披露更多信息、物業管理更加專業等因素。