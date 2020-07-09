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雙城論壇將採視訊交流

經濟日報 / 記者楊文琪／台北報導

舉辦多年的台北上海雙城論壇，今年因遭遇新冠肺炎疫情肆虐全球，邊境進行嚴管，人員入出境都須進行居家檢疫，在兩岸關係冰凍下，各界關注今年是否會舉辦，台北市長柯文哲昨（8）日表示，今年因為疫情關係，會用視訊交流，藉此減少很多的尷尬或是舉辦上的不方便。

台北市政府昨日舉行記者會，說明大巨蛋案最新進度，會後媒體詢問雙城論壇的籌備進度，柯文哲強調，坦白講，在目前的局面下，特別是在香港這麼嚴峻的狀態下，辦雙城論壇都覺得壓力很大，很怕被抹紅。不過他覺得兩岸間還是要有交流，因為這對大家還是有好處。

他說，從統計數字上看起來很明顯，兩岸的經貿往來實在是太密切了，出口占40%、進口占20%，總貿易量30%，2019年大概出超了730億美金。在經貿往來如此密切的狀態下，政治上採取這麼敵對的態度，還是不太對勁。

柯文哲表示，當然，台灣有台灣的堅持，大陸也有他的堅持，他不認為這是一個短期內可以辦法解決的僵局。不過大家總是保持交流就會有善意，有善意就能維持交流，雙城論壇已經舉辦十年了，今年也沒有理由說突然停掉，今年因為疫情的關係，會用視訊交流，藉此減少很多的尷尬或是舉辦上的不方便，原則上，辦還是辦，就用視訊的方式。

雙城論壇 疫情 柯文哲

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