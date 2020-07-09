車市踩油門 連四月成長

大陸乘用車市場訊息聯席會昨（8）日公布，6月乘用車市場零售量達165.4萬輛，比5月的零售量增長2.9%，統計3月至6月已持續四個月零售出現月增長。

數據顯示，6月零售比去年同期下降6.2%，主要原因是去年6月大陸國五（廢氣排放標準）低價出清，導致零售基數偏高，因此分析主要看6月的月增率走強，今年上半年大陸全國乘用車市場銷量的V型走勢，表現出新冠疫情後的促消費政策引導市場恢復效果良好。

今年1至6月，大陸全國乘用車市場累計零售770萬輛，比去年同期衰退23%，今年累計銷量比去年同期淨減224萬輛，約占去年零售總量11個百分點。乘聯會認為，今年零售下降主要是受到春節偏早和疫情因素的影響，分季度看，第1季損失208萬輛，第2季損失只有17萬輛。

乘聯會指出，6月大陸全國乘用車市場打破往年淡季市場下行規律，呈現恢復性增長，這是政策與市場多因素推動的效果。6月的重慶車展等各地展會已經正常啟動，以及各地五花八門促消費政策的持續推進，加上強勢品牌的產銷提升，推動零售走強。

乘聯會分析，新冠疫情下的區域需求結構再平衡將初步顯現，中西部地區由於外出務工人員滯留，就地創業謀工的增加，購車群體在中西部開始集中釋放。但6月中旬北京局部突發疫情和南方雨水偏多，對行業產銷、零售增長帶來一定的影響。

值得注意的是，6月豪華車零售比去年同期增長27%，比5月增長9%，市占率創14.9%的歷史新高。乘聯會認為，消費升級的高端換購需求和豪華車型促銷折扣價格下探，帶來的價格優勢迅速引領細分市場回暖。

乘聯會的數據顯示，6月新能源車市場雖然與去年同期相比，仍是34.9%的衰退，但從7月開始的下半年，新能源車月均增速預計將保持正增長。6月特斯拉在純電動市場銷量市占率為23%，而下半年特斯拉仍是純增量，下半年的電動車市場會明顯高於去年下半年水準。