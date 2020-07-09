滴滴出行邁進數位幣領域

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

中國人民銀行數位貨幣研究所與滴滴出行達成戰略合作協議，將共同研究探索數位人民幣在智慧出行領域的場景創新和應用。一名農業銀行內部人士指出，滴滴金融事業部去年就曾經接觸過農行，希望在雄安新區展開數位貨幣的相關試點。

財新網報導，滴滴昨（8）日公告，雙方期望透過建立合作關係，發揮各自優勢，促進數位人民幣在多元化出行場景中的平台生態建設，實現優勢互補，合作共贏。

除了滴滴出行之外，人行數位貨幣研究所還曾與多家公司達成合作協議，今年4月，與商湯科技簽署合作協議，雙方將圍繞金融科技領域的人工智慧創新研究和應用開發等方面展開合作，充分發揮各自優勢，加快人工智慧前沿技術在金融領域的創新和落地。

去年11月，人行副行長范一飛訪問了華為深圳總部，並與華為簽署了金融科技戰略合作備忘錄。

從目前來看，而無論是商湯科技還是華為，與人行數位貨幣研究所的合作並非僅限於數位貨幣的發展，可能更多地涉及金融科技創新以及人工智慧等方面。

網易財經報導，人行行長易綱日前表示，數位人民幣研發工作遵循穩步、安全、可控、創新、實用原則，先行在深圳、蘇州、雄安、成都及未來的冬奧會場景進行內部封閉試點測試，以檢驗理論可靠性、系統穩定性、功能可用性、流程便捷性、場景適用性和風險可控性。這也是近來人行數位貨幣（DC／EP）試點動態的首次確認。

財經報導，人行數位貨幣首批試點機構包括工、農、中、建四大國有商業銀行以及中移動、中國電信、中國聯通三大電信商，這些機構與部分機關和企事業單位公務人員，已於4月完成人行數位貨幣（DC／EP）數位錢包的安裝工作，並被要求最遲在4月30日前完成相關測試。

人行數位貨幣在四地試點的重心都有所不同，成都最先開始試點的應用場景是成都太古里的商戶，而蘇州落地的場景則是蘇州相城區企事業單位工作人員的交通補貼發放，深圳則為銀行內部員工繳納黨費，雄安則專門召開了數位人民幣的試點推介會，邀請了近19個相關商戶。

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