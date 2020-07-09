華為作業系統 鴻蒙生態圈鋪路建構

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

取代安卓，華為的大陸國產操作系統鴻蒙（ HarmonyOS）發布屆滿一周年前夕，華為密集申請與HarmonyOS有關的商標，包括HUAWEI HarmonyOS、HarmonyOS Connected 與 HarmonyOS Linked 等。市場預估鴻蒙系統適配手機、平板、電腦、電視、智能汽車、可穿戴設備等多終端設備已做好準備。

美中貿易戰白熱化，美國商務部去年5月將華為列入實體名單，華為去年8月反制，在開發者大會上亮相自有操作系統鴻蒙，並且由榮耀智慧屏電視首度發表第一代的鴻蒙OS。

因為鴻蒙系統還不完善，一年來鴻蒙OS在實際應用上並沒有太大的動作，目前華為鴻蒙操作系統主要用在智能家居產品上，華為和榮耀都推出了鴻蒙操作系統的智慧屏電視機，但還沒有宣布鴻蒙系統用在手機上。不過，鴻蒙出世眼看屆滿周年，最近終於傳出大動作。

天眼查數據顯示，華為近日申請多個鴻蒙有關商標，目前狀態為等待實質審查。市場推估，華為鴻蒙正在發力，下半年將會迎來關鍵性的突破發展。

和訊網報導，華為消費者業務CEO余承東近日表示，其實鴻蒙操作系統的手機版早已經準備好了，但考慮到Google的一個反分裂協議，海外市場上還有一些安卓的東西和搭載安卓手機的貨沒有賣完才未推出。

華為年底前將發布鴻蒙OS 2.0，且鴻蒙2.0引入通用內核架搆，支持高性能圖形堆疊、多語言統一編譯等新技術，將打通手機、大螢幕電視、PC顯示器、遊戲筆電、手表、車機（汽車影音系統）等全平台。

3C達人特米RODENT950透露，華為已提交的Mate Watch的商標申請 ，下半年推出的華為Mate Watch不出意外應該就是鴻蒙OS 2.0的首發產品，此外華為也將推出華為桌上型電腦也會搭載鴻蒙OS。

和訊網報導，根據華為在全球開發者大會上公布的鴻蒙OS線路圖，2021年鴻蒙OS將升級到3.0，屆時華為也會在音箱、耳機等產品上繼續應用鴻蒙OS，之後VR等更多產品也都會陸續使用鴻蒙OS，直到鴻蒙OS的軟件可以和華為麒麟處理器硬體完全協調使用，華為的整個生態鏈打通。而這一年就是鴻蒙OS徹底取代谷歌安卓系統的時候。

華創證券報告指出，華為鴻蒙操作系統一旦打通手機、電腦、平板、電視、汽車和智能穿戴等設備，統一成一個操作系統，兼容全部安卓應用和Web應用，據稱會比安卓速度快60%。

鴻蒙系統 天眼 余承東

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