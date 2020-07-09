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大陸千億電競產業 線下重啟

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
長春健康職業學院電競教育中心內，學生在課堂上練習當下熱門的電競遊戲，老師則在一旁教授遊戲操作的技巧。該學院2018年9月開設的電子競技運動與管理專業，電競實訓是其中之一。（中新社）
長春健康職業學院電競教育中心內，學生在課堂上練習當下熱門的電競遊戲，老師則在一旁教授遊戲操作的技巧。該學院2018年9月開設的電子競技運動與管理專業，電競實訓是其中之一。（中新社）

疫情期間我和隊友參加了不少線上賽事，但線下參賽所帶來的參與感、榮譽感是線上遠不能比的。」回憶7月初在四川內江參加高校電競聯盟挑戰賽（WUCL）西部大區賽決賽一舉奪冠的經歷，鄭州商學院大二學生王宇航說，能在大賽舞台和好友並肩作戰，是自己在這個暑假最美好的回憶。

中新社報導，近年來，正值青春期的中國大陸電競產業發展迅猛，在2019年市場規模突破千億元人民幣。當新冠肺炎疫情重創世界體壇的同時，亦有多個電競賽事取消或延期。隨著疫情防控常態化，中國大陸電競產業開始線下重啟，多點發力謀乘風破浪。

作為疫情期間率先在線下舉辦的電競賽事之一，雖然WUCL西部大區決賽因疫情防控僅邀請了少數電競迷現場觀戰，但網絡直播觀看仍超過了400萬次。該賽事負責人張簫音介紹，WUCL中國賽區舉行線下賽事是綜合考慮各種因素後的審慎決定。

四川省電競協會會長劉葉航指出，電競產業在疫情期間呈現出冰火兩重天的趨勢—遊戲研發、電競主播、電競教育受益「宅經濟」大潮，而電競場館、電競俱樂部、電競賽事運營則遭到衝擊，線下賽事重啟是產業線下重啟的標誌之一，有助於整個產業鏈良性發展。同時受疫情影響，線上、線下相結合將成為疫情期間電競賽事的新常態。

為了給予電競產業更多人才支撐，早在2016年大陸教育部就將電子競技運動與管理作為「普通高等學校高等職業教育（專科）專業目錄」的增補專業。2019年大陸人社部等公布的13個新職業中，電子競技員、電子競技運營師入列。2020年6月，大陸教育部還首次將電子競技工作者列入高校畢業生自由職業範圍。

四川傳媒學院新媒體與遊戲電競學院院長熊志沖表示，該校第一批招收的電競專業學生今年夏天正式畢業，但由於此前按照體育方向培養，僅有一半能從事電競行業。現在學校加大與電競產業對接，從企業疫下新需求出發培養電競導播、運營管理等相關人才。目前在校的近百名電競相關專業學生還未離開校園便被電競企業預定。

疫情 教育部

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