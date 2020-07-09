海南首個海外人才創業基地 獲批設立

海南省科學技術協會8日披露，海南首個國家海外人才離岸創新創業基地正式獲批設立，為海南自貿港實施更加積極、開放、有效的人才政策，探索更為開放靈活的國際招才引智模式和創新創業體制機制提供了舞台。

新華社報導，中國科學技術協會批准設立的海口國家海外人才離岸創新創業基地，將以海口復興城互聯網創新創業園為核心區，以海口國家高新區、江東新區和海南師範大學國家大學科技園為共建區，形成「1+3」一核三區的國際離岸創新創業基地整體布局。

基地將面向海外人才，構建低成本、便利化、全要素、開放式的空間載體，根據海南自貿港人才、產業和貿易便利政策，先行先試，吸引國際人才到海南自貿港開展離岸創新創業，以創新驅動促進海南國際離岸創新創業示範區建設，把開放制度優勢轉化為人才優勢，加快吸引集聚海外高端智力資源及要素落戶海南。