兩岸4地消費信心指數 港明顯回升

2020年第二季度兩岸暨港澳消費者信心指數8日在北京發布，中國大陸消費者信心總指數為102.6，排名居首；香港居末，為66.2；台灣、澳門分別為93.1、71.4。

中新社報導，與2020年第一季度相比，中國大陸、香港和台灣消費者信心指數分別上升0.8、10.9、1.9，唯澳門下降7.3。

消費者信心指數是消費者對經濟形勢各方面進行綜合判斷後得出的主觀評價和心理預期。取值在0至200之間，低於100表示受訪者「信心不足」，高於100表明「有信心」。該指數包括經濟發展、就業、物價、生活、購房和投資六項分指數。

香港消費者信心總指數較上一季度顯著上升19.7%，各項分指數均有所回升。其中投資、生活和購房上升幅度超過20%。不過，香港消費者購房信心指數僅為58.7，雖已比去年同期顯著上升14.9%，但仍顯示民眾對購房最缺乏信心。

中國大陸消費者信心總指數處於樂觀區間，有小幅上升。從各項分指數看，生活、投資、經濟發展信心指數呈不同程度上升，物價、就業、購房信心指數總體保持平穩，變動幅度不大。

澳門方面，六項分指數中，除投資信心外，其餘五項分指數均下降。尤其是生活、物價、就業的信心下降較大。分析指出，受新冠肺炎影響，澳門博彩等行業均嚴重受阻，加之與中國大陸和境外的貿易、旅遊等往來受到持續限制，降低了澳門消費者信心。

台灣方面的調查顯示，民眾對家庭經濟狀況保持樂觀，最擔憂的仍是物價水準。

此次消費者信心指數調查和編製由首都經濟貿易大學、中央財經大學、香港城市大學、澳門科技大學和台北醫學大學合作完成。