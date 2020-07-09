天津自行車出口 每月增50萬輛

大陸天津海關8日披露，該關多措並舉，為天津自行車行業和企業的復甦發展增添活力。據統計，今年2月以來，天津地區自行車出口量以平均每月50萬輛的速度遞增，5月出口已達191.1萬輛，同比增長35.97%，已恢復到疫情暴發前出口規模，實現逆勢增長。

中新社報導，天津是全球規模最大的自行車產銷基地，自行車行業受疫情影響，面臨資金壓力大、外方工廠停工、配件供應不足等困境。為幫助企業度過資金難關，天津海關對高級認證企業實施稅款免擔保政策，對企業急需進口原料採取「免擔保放行」，緩解企業復工的資金壓力。

除了在供應鏈上降低企業進口物料成本以外，天津海關在出口方面也充分利用通關政策，提升企業在國外市場的競爭力。

報導稱，天津海關充分發揮原產地證書減稅作用，積極推廣自助打印等便利措施，推出預約簽證、郵遞簽證等便企服務，實現原產地證書「不見面簽發」。據統計，今年前4月已累計簽發2.5萬份，幫助外貿企業節省關稅4400萬美元，其中，自助打印證書7200多份，惠及380多家出口企業。

「4月至6月出口訂單增加了30%。」天津金輪自行車集團有限公司營銷總監李珍昆表示，隨著國外疫情逐步緩和，許多國家開始陸續復工，為避免人員聚集，自行車出行備受推崇，一些國家還推出交通補貼，對自行車需求暴增，預計下半年出口訂單量將增加30%以上，產品主要出口到歐盟、東南亞、俄羅斯、南美等近百個國家和地區。