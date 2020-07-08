陸砸2億人民幣 在5城市建中歐班列集結中心

大陸繼續大力發展中歐班列相關工作。大陸國家發改委6日發布消息指出，將下達大陸中央預算內投資2億元（人民幣，下同），支持成都、鄭州、重慶、西安、烏魯木齊5個中歐班列樞紐節點城市建設中歐班列集結中心示範工程，上述5個城市皆是中歐班列開行規模排名前列的城市，或是重要的物流通道城市。

據21世紀經濟報導指出，中國（深圳）綜合開發研究院物流與供應鏈管理所所長王國文認為，大陸國家發改委下撥的2億元資金中，應該有一部分將用於建立基於資訊共享、利益共享的平台，統籌5個城市的班列運行。他說，2億或許不夠，這只是一個開端。

王國文表示，中歐班列集結中心的建設，將利於以市場化機制，破解目前各個開行城市「割據」格局，利於班列整體的高品質發展。

據了解，今年5月27日，推進「一帶一路」建設工作領導小組辦公室專題研究了中歐班列高品質發展工作，其中提出支持中歐班列樞紐節點進一步做優做強，開展中歐班列集結中心示範工程建設，以及支持在運輸組織、貨源組織、金融和資訊服務等方面先行先試，打造一批具有較強國際影響力的現代物流樞紐；大力促進中轉集結，加快形成「幹支結合、樞紐集散」的班列組織方式，促進班列開行由「點對點」向「樞紐對樞紐」轉變。

對於中歐班列集結中心的建設，中國交通運輸協會亞歐大陸橋國際班列協調服務中心主任武靖宇指出，愈來愈多城市開行中歐班列後，在一定程度上造成了運價的惡性競爭和鐵路線資源的過度擠占，而集結中心的建設，可以推動中歐班列高品質的發展。

中歐班列開通城市多，大陸國內線路多，但出境後的線路大多重複。此外，內陸地區開通中歐班列城市的貨源主要來源於當地及周邊地區，貨源競爭難以避免，其中一大表現就是單位貨櫃運價的市場非良性競爭。

王國文也指出，中歐班列目前仍需要大陸地方財政補貼，而財政補貼退出將是一個大趨勢，但此舉的前提是需要中歐班列貨源飽和度增加，「市場進，政府退。」

過去的中歐班列都是從自己的城市集散貨物，然後單獨向歐洲開行，這好比一輛公車，如果只是點對點開行，沒有其他的站點選擇，不可能獲得更多的客源。因此，中歐班列集結中心的建設，就是要讓中歐班列從「點對點」轉變為「樞紐到樞紐」的開行，讓各個城市的資源可以共享，讓更多貨物可以「上車」，以增加貨源飽和度，讓中歐班列的整體成本下降，效率提高。