牛市來了？滬指七連漲 陸股開戶數明顯增加

A股三大指數今（8）日繼續集體上漲，截至收盤，滬指收報3,403.44點，漲幅1.74%，已七連漲且站上3,400點。

深成指收報1萬3,406.37點，漲幅1.84%；創業板指收報2,651.97點，漲幅2.34%。

澎湃新聞報導，隨著A股持續走高，「賺錢效應」不斷凸顯，投資人熱情也不斷升溫。近幾個交易日，A股新開戶數與休眠帳戶重啟數均增加明顯。

上海世紀大道附近一家龍頭券商營業廳的相關負責人表示，近幾日，投資人開戶熱情度的提高是比較顯著的。一般來說，投資人的開戶熱情與市場行情是緊密相關的。近幾個交易日，A股在突破3,000點後仍在持續走高，帶動投資人進一步關注市場。

這位業者表示，除了新開戶數增加明顯外，近期有不少休眠帳戶也在重啟。另外，不少之前投資帳戶資金量比較少的客戶，近期也有劃撥資金過來，購買理財產品。

申萬宏源證券研究所首席市場專家桂浩明表示，最近很多休眠帳戶開始甦醒，之前有過股票投資經驗，但後來長期遠離A股的投資人開始重新入市。

此類投資人需要特別注意的是，目前A股相較之前已經發生很大變化，投資操作不能簡單按照之前的市場狀況來操作，很多當時條件下的經驗，已不再適合當前的市場特徵。重新入市的投資人，需要在了解新的市場規則、把握好新的市場特徵後，以理性投資、價值投資的理念重新入市。

展望後市，國泰君安認為，指數有望延續震盪上漲趨勢。資金面寬鬆，加上無風險利率持續下行驅動增量資金流入股市，而股市「賺錢效應」的提升，將進一步吸引增量資金的入場。兩市成交量持續維持在人民幣兆元以上，在如此充沛的量能情況下，市場不會突然熄火，有望維持強勢格局。

國元證券認為，性價比較高的低估值類股將迎來更多機會。短期內，疫情、解禁等負面影響對市場的衝擊仍不可忽視。同時，7月業績將陸續披露，更多盈利狀況相對良好的類股也將吸引市場更多關注。

山西證券判斷，近期市場整體快速上漲，類股收益率相關性下降，類股輪動迅速，不宜過於頻繁追漲操作，建議配置有基本面和資金面支撐的低估值標的。另外，持續關注市場短期變化的，如增量資金、量能因子等指標變化。