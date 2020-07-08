5個月只賣43輛 納智捷品牌傳退出大陸市場

大陸車市低迷，台資裕隆集團傳出縮編、退市消息。每經網8日報導，裕隆集團計畫新一輪縮減開支和轉型，並已經與東風汽車集團有限公司（簡稱東風汽車）就納智捷（Luxgen）品牌退出大陸市場達成基本共識。

東風集團消息傳出，股東雙方正在探討東風裕隆的發展，目前沒有解決方案。至於新版發展規畫何時發布，目前尚不清楚。繼東風雷諾之後，東風系又一合資公司也恐將黯然離場。

東風裕隆成立於2010年12月，由陸資東風汽車公司與台資裕隆集團合資，分別持股50%。其生產基地位於杭州，主要生產銷售納智捷品牌產品。產品年銷量在2015年達到巔峰6萬餘台。2018年納智捷銷售跌破萬輛紅線，全年只賣出7,056輛，2019年銷量進一步下滑至1,947輛，今年前五個月累計銷量僅43輛。

另，東風裕隆日前突然換帥，其總經理吳新發因個人原因申請退休，由現任裕隆集團大陸總部總經理陳金泉接任。吳新發是東風裕隆的創建者之一，此時離開也引發諸多聯想。

現年61歲的吳新發已在裕隆集團工作37年，先後出任裕隆汽車製造公司業務部經理、裕隆日產汽車公司總經理等職務。

由於涉及客戶服務和終止共同項目的法律程序，東風裕隆股東雙方仍在就納智捷退出大陸市場商談細節。

納智捷官網顯示，旗下品牌有URX、U5 EV、U5 SUV等共八款車型，但僅有U5 SUV、優6 SUV和URX仍在銷售，其餘車型均停售。而在售車型中，僅有「國五」版本。大陸市場都在向「國六」排放標準切換的狀態下，納智捷卻缺席。