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A股8日續漲 成交量連5日逾人民幣兆元
A股連續第7個交易日走高，在券商股領漲下，滬指8日收報3,403.44點，上漲1.74%。滬深兩市成交額也連續第五個交易日衝破人民幣兆元，並且是連續第三個交易日超過人民幣1.5兆元。
新浪財經報導，8日收盤，深成指報13,406.37點，升1.84%；創業板指數報2,651.97點，升2.34%。
A股8日成交額達人民幣1.54兆元，較7日的人民幣1.7兆元縮量，其中滬市成交額人民幣6,968億元，深市人民幣8,458億元。
北上資金（外資）全天淨買超人民幣11.53億元，為連續第5個交易日淨買超，但淨買超額較前四日大幅收窄，且午後外資逃出約人民幣23億元。
午盤，券商類股再度拉升，財通證券、浙商證券、東北證券等漲停。國防軍工、證券、有色冶煉加工漲幅居前，非銀金融股也大漲。
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