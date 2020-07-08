陸副外長：美國講公平競爭 卻不准別人比自己優秀

據新浪財經報導，大陸外交部副部長樂玉成8日在中國人民外交學會和美國亞洲協會共同舉辦的中美關係視頻對話上表示，美方嘴上一直講市場精神、公平競爭，但行動上卻是「武大郎開店，不容大個兒」，不允許別人比自已更優秀、更有競爭力。

樂玉成表示，大陸在自身快速發展的同時，對世界的貢獻有目共睹，連續多年對全球經濟增長貢獻率超過30%，對全球減貧貢獻率超過70%。

樂玉成說，對大陸這樣一個名副其實的「優等生」，美國不僅不認可，還不遺餘力地打壓遏制，甚至在人文交流領域也越來越歇斯底里，監控學者、驅趕記者、抓捕留學生、關閉孔子學院。

他指出，中美關係攸關兩國和人類的前途命運，不能被極端分子所綁架，不能讓他們把中美關係帶進死胡同。