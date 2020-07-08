穩企業、保就業 人行：信貸資金投向實體經濟

疫情衝擊實體經濟下，中國人民銀行（大陸央行）7日召開的金融支持穩企業保就業工作座談會指出，將握好信貸投放節奏，與市場主體實際需求保持一致，確保信貸資金平穩投向實體經濟，提升小微金融服務能力。

會議表示，關於做好「六穩」工作、落實「六保」任務，要強化對「穩企業」金融支持的決策部署，擴大對穩企業、保就業的金融支持，為企業恢復生產和經濟社會穩定發展貢獻力量。

會議要求，把握好信貸投放節奏，與市場主體實際需求保持一致，確保信貸資金平穩投向實體經濟。要著力提升小微金融服務能力，完善內部轉移定價，加強金融科技運用，提高風險評估能力。

今年前五個月，大陸人民幣各項貸款新增人民幣10.3兆元；5月小微企業貸款平均利率較去年底下降42個基點；普惠小微貸款餘額年增速達25.4%，高於各項貸款增速12.2個百分點。

此外，人行也積極引導資金支持製造業、戰略性新興產業等，提高製造業中長期貸款占比。同時落實中小微企業貸款延期還本付息政策，對普惠小微貸款要應延盡延，擴大小微企業信用貸款支持力度。