井賢棟卸任螞蟻小微金融旗下董事長

螞蟻金服高層人事異動頻傳，井賢棟去年卸任螞蟻金服CEO，今年6月又卸任支付寶（杭州）信息技術有限公司法定代表人、董事長職位。7月6日，井賢棟又卸任由螞蟻金服全資控股的杭州靈芝信用管理有限公司法定代表人、董事長。

據界面新聞報導，大陸企業資訊平台「天眼查」數據顯示，7月6日，杭州靈芝信用管理有限公司發生工商變更，井賢棟卸任法定代表人、董事長，由邵文瀾接任。

資料顯示，杭州靈芝信用管理有限公司的經營範圍包括企業信用管理、企業管理諮詢、經濟信息諮詢，計算機軟體、網路信息技術的技術開發等。

新浪科技報導，分析認為，井賢棟和螞蟻集團內部頻繁人事變動，或許與螞蟻集團全面提速三大戰略有關，井賢棟將更專注於推動螞蟻集團的全球化業務。

螞蟻金服公司全名早前已經由「浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司」，更名為「螞蟻科技集團股份有限公司」，顯示「去金融化」的跡象，未來可能專注於技術服務。

井賢棟於2007年加入阿里巴巴，2007年至2009年擔任阿里巴巴資深財務總監、副總裁。2009年9月起，擔任支付寶首席財務官。2014年10月起，擔任螞蟻金服首席運營官。2015年6月起，任螞蟻金服總裁。2016年10月，井賢棟出任螞蟻金服首席執行官。2018年4月，井賢棟出任螞蟻金服董事長並兼CEO。

井賢棟在尚未加入阿里巴巴前，曾擔任廣州百事可樂首席財務官。