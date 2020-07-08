快訊

抵制中國呼聲高，「印度製造」到底行不行？

夫妻相差20歲 桃園男桿麵棍打死老婆留下未滿周歲兒子

井賢棟卸任螞蟻小微金融旗下董事長

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
圖為井賢棟早前在第五屆世界互聯網大會上發表演說。（中新社）
圖為井賢棟早前在第五屆世界互聯網大會上發表演說。（中新社）

螞蟻金服高層人事異動頻傳，井賢棟去年卸任螞蟻金服CEO，今年6月又卸任支付寶（杭州）信息技術有限公司法定代表人、董事長職位。7月6日，井賢棟又卸任由螞蟻金服全資控股的杭州靈芝信用管理有限公司法定代表人、董事長。

據界面新聞報導，大陸企業資訊平台「天眼查」數據顯示，7月6日，杭州靈芝信用管理有限公司發生工商變更，井賢棟卸任法定代表人、董事長，由邵文瀾接任。

資料顯示，杭州靈芝信用管理有限公司的經營範圍包括企業信用管理、企業管理諮詢、經濟信息諮詢，計算機軟體、網路信息技術的技術開發等。

新浪科技報導，分析認為，井賢棟和螞蟻集團內部頻繁人事變動，或許與螞蟻集團全面提速三大戰略有關，井賢棟將更專注於推動螞蟻集團的全球化業務。

螞蟻金服公司全名早前已經由「浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司」，更名為「螞蟻科技集團股份有限公司」，顯示「去金融化」的跡象，未來可能專注於技術服務。

井賢棟於2007年加入阿里巴巴，2007年至2009年擔任阿里巴巴資深財務總監、副總裁。2009年9月起，擔任支付寶首席財務官。2014年10月起，擔任螞蟻金服首席運營官。2015年6月起，任螞蟻金服總裁。2016年10月，井賢棟出任螞蟻金服首席執行官。2018年4月，井賢棟出任螞蟻金服董事長並兼CEO。

井賢棟在尚未加入阿里巴巴前，曾擔任廣州百事可樂首席財務官。

信用 公司法

延伸閱讀

汽車訂閱夯什麼？FinTech新創「諦諾智金」讓你隨時換名車

獲利回吐 港股跌1.38% 失守2萬6千關口

Google擬入股印尼電商

Beyond Meat攜手阿里巴巴 透過盒馬鮮生超市賣素漢堡肉

相關新聞

台泥遭指設合資公司未向大陸申報 被裁罰126萬元

大陸國家市場監督管理總局6日公告稱，台灣水泥股份有限公司與土耳其Ordu Yardimlasma Kurumu設立合營企...

人民幣中間價8日調升103點 創近4月新高

人民幣持續升值，8日人民幣對美元中間價較7日調升103點至7.0207，來到今年3月17日以來最高。從市場價來看，截至上...

大陸首架高速衛星互聯網飛機亮相 機上也能飆網

據中新社報導，中國第一架高速衛星互聯網飛機—青島航空QW9771航班，7日在青島舉行首航儀式。透過大陸唯一一顆Ka頻段高...

浙江寧波提十條新政 降溫樓市

浙江省寧波市自然資源和規劃局、住建局、人民銀行、銀保監局四部門近日聯合印發《關於進一步保持和促進寧波市房地產市場平穩健康...

全球旅遊業 損失逾1.2兆美元

聯合國貿易和發展會議（貿發會議）發布報告說，受新冠疫情影響，全球旅遊業已停滯近四個月，損失至少達1.2兆美元，相當於全球...

大陸年增就業900萬 今年達標

中國交通銀行7日在上海發布「2020年下半年宏觀經濟與市場展望」報告，預測中國今年能够完成全年新增就業900萬的目標、今...

貴陽「雲上築交會」 成交11.74億元

2020貴陽進出口商品網絡交易會（簡稱「雲上築交會」）共實現總交易金額11.74億元人民幣。同時，貴州省與非洲、東盟等國...

泉州引金融活水 為企業解渴

新冠肺炎疫情影響眾多企業，「中國民營經濟大市」福建泉州多渠道引金融「活水」，為民營企業解渴。

廣西自貿試驗區 企業破1.2萬家

隨著改革創新紅利加速釋放，廣西自貿試驗區的牽引帶動作用日益顯現，吸引境內外投資集聚。官方7日提供的數據顯示，截至6月底，...

台商尋根 福建打造威士忌小鎮

「我用高度換取緯度，將廠區位置設在了海拔1000多米的大芹山上，以達到最佳的製酒環境」。現年67歲的台商吳松柏提及返回福...

新浪私有化 跟進美國退市潮

登陸那斯達克20年、催生中國互聯網公司赴美上市潮的新浪宣布，擬以每股41美元現金收購所有已發行普通股，進行私有化退市。

業績難看…新浪股價一路跌

在美上市的中概股掀起回歸潮，新浪的私有化舉動極具象徵意義，這是因為新浪是第一家赴美上市的大陸網路公司，以VIE模式開啟了...

熱門新聞

湖北水庫滑動變形 當局搶險近2.9萬民眾急撤

香港國安法生效 台灣年輕人更討厭中國大陸

影／港版國安法 蔡總統：必要時會考慮反制措施

影／貴州公車衝入水庫 21人遇難、行駛畫面曝光

貴州公車事故共救出38人、其中21人遇難 行駛畫面曝光

港版國安法影響 抖音國際版將退出香港

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。