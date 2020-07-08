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大陸首架高速衛星互聯網飛機亮相 機上也能飆網

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸第一架高速衛星互聯網飛機—青島航空QW9771航班，7日成功首航。（中新社）
大陸第一架高速衛星互聯網飛機—青島航空QW9771航班，7日成功首航。（中新社）

據中新社報導，中國第一架高速衛星互聯網飛機—青島航空QW9771航班，7日在青島舉行首航儀式。透過大陸唯一一顆Ka頻段高通量衛星—中星16號，乘客即使在萬米高空中，也能和在地面一樣，享受百兆以上的高速上網快感。　　

報導稱，7日16時46分，這架飛機從青島流亭國際機場起飛，19時21分降落在成都雙流國際機場。與使用傳統Ku衛星的互聯網飛機不同，本次航班配備的高速互聯系統基於中國首顆且是唯一一顆Ka頻段高通量衛星—中星16號，飛機在萬米空中也能實現百兆以上的高速率聯網。　　

中新社指出，飛機進入平飛階段，機上旅客就可使用個人手機連接空中互聯網，從2,000多個互動娛樂內容挑選喜歡的類型，體驗數位生態客艙帶來的機上娛樂體驗。

本次航班還實現了中國國內民航史上首次空中互動直播，乘客在機上與地面直播間進行視頻連線，即時分享空中畫面。　　

報導指出，中國衛通是中國航天科技集團有限公司所屬子公司，為本次首航提供高通量衛星資源。該公司也是中國唯一擁有通信衛星資源且自主可控的基礎電信運營商，運營管理著15顆民商用通信廣播衛星資源，擁有大陸國家基礎電信業務經營許可證及增值電信業務經營許可證。

除航空外，中國衛通還在航海、應急、能源等領域為客戶提供衛星互聯網服務。　　

中國衛通表示，未來該公司將與垂直行業產業鏈上下游深度合作，針對航空、航海、能源等各行業需求，打造專業化、個性化、完整的衛星互聯網解決方案，發展新一代信息網絡，滿足消費者對衛星互聯網的想像與期待，為開啟衛星互聯網新基建時代提供「中國方案」。

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