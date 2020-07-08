貴陽「雲上築交會」 成交11.74億元

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2020貴陽進出口商品網絡交易會（簡稱「雲上築交會」）共實現總交易金額11.74億元人民幣。同時，貴州省與非洲、東盟等國家和地區的企業成功簽約合作，進一步穩固貿易發展。　　

中新社報導，「雲上築交會」旨在探索國際貿易新路，穩定外貿訂單，促進進出口產品內銷產需對接，促進消費回補和潛力釋放，推動外貿穩定高質量發展。

「在線展」、「網見面」、「遠程談」、「雲上簽」……把交易會搬到「雲端」，通過「雲展示、雲推廣、雲洽談」，推進線上線下融合發展是「雲上築交會」的最大亮點。　　展會期間大宗貿易類商品線上瀏覽量超過百萬次，直播訪問量244.2萬人次。期間舉行的中外企業「雲洽談」中，非洲、東盟（東協）等國家和地區的企業及採購商與貴州本土企業成功達成一批合作意向。

在企業對碰「雲洽談」非洲專場，貴州、非洲兩地企業「雲簽約」660萬美元，其中簽訂380萬美元的茶葉出口訂單以及280萬美元的汽車配件出口訂單；貴陽綜合保稅區管理委員會與南部非洲中國企業家協會簽訂框架合作協議，將進一步奠定貴州、非洲緊密的商貿合作基礎，為雙邊企業提供有效的外貿合作平台。　　

非洲採購商嘉賓代表表示，通過視頻連線能瞭解貴州眾多的特色產品，非洲、貴州合作潛力巨大，對未來非中經貿合作充滿信心。在「貴陽優品．東盟好貨」東盟專場中，貴州與東盟國家和地區企業現場簽約4大項目，涉及輪胎、農業等產業訂單，簽約總金額840萬美元。　

本屆「雲上築交會」參展企業共2001家，涉及日本、法國、澳大利亞、埃及、義大利等28個國家和地區，展出商品2萬餘件；吸引了來自亞洲、歐洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲的52個國家及地區2762家採購企業參加。

非洲 義大利 直播

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