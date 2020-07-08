大陸年增就業900萬 今年達標

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國交通銀行7日在上海發布「2020年下半年宏觀經濟與市場展望」報告，預測中國今年能够完成全年新增就業900萬的目標、今年全年中國經濟能够實現正增長。

中新社報導，報告稱，就業替代GDP成為今年中國宏觀政策的首要目標，政府工作報告中提出全年要確保實現新增就業900萬。受疫情影響，年初以來中國城鎮新增就業人數明顯減少，失業率高於過去幾年水平，但是，隨著復工復產明顯加速及政策有針對性的支持，要完成這一目標的確定性還是比較大的。　　

交銀金融研究中心副總經理、首席研究員唐建偉分析說，為高校畢業生提供好就業服務、對於退役軍人也要切實把安置政策落實好，這兩塊重點人群的就業得到保障，全年新增就業900萬就有了堅實基礎。而加快落實就業主力軍小微企業的各項財政金融優惠幫扶政策，穩住現有就業崗位，將在解決就業問題上發揮重要作用。此外，不斷湧現的新經濟、新業態撬動靈活就業人員快速增長，也給穩就業拓展空間。

報告預計，下半年中國的消費、投資有望逐漸改善，但不會大幅反彈，整體不溫不火。後疫情時期，基建投資和房地產開發投資增速會相應加快，預計全年基建投資增長8%。下半年中國的物價將處於較低水平，不存在通脹壓力。隨著需求逐漸改善，經濟增長動能正在恢復，中國全年經濟增長前低後高態勢已經明確。

唐建偉說，悲觀情景下，疫情持續反覆導致全球需求顯著減弱，中國三季度和四季度經濟增速仍較低，全年經濟增長1%左右；樂觀情景下，全球疫情防控形勢趨好，外需恢復疊加國內積極政策見效，三、四季度經濟增速顯著回升，全年經濟增長3.5%左右。

疫情 房地產

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