全球旅遊業 損失逾1.2兆美元
聯合國貿易和發展會議（貿發會議）發布報告說，受新冠疫情影響，全球旅遊業已停滯近四個月，損失至少達1.2兆美元，相當於全球國內生產總值（GDP）的1.5%。報告預測，在最悲觀的情況下，如果受疫情衝擊長達12個月，全球旅遊業損失可能達到3.3兆美元。
新華社報導，報告指出，相較而言，旅遊業受損對發展中國家經濟的影響可能更為嚴重。貿發會議估算，即使在最樂觀情況下，旅遊業受損將使牙買加和泰國GDP分別下滑11%和9%，而肯亞、埃及和馬來西亞等國的GDP也會下滑超過3%。同時，許多發達國家的旅遊市場也嚴重縮水，法國、希臘、義大利、葡萄牙、西班牙、美國等都將面臨鉅額損失。
報告還說，旅遊市場縮水對餐飲業、娛樂業等行業也產生影響，相關行業從業者收入下降甚至失業。
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