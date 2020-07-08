浙江寧波提十條新政 降溫樓市

浙江省寧波市自然資源和規劃局、住建局、人民銀行、銀保監局四部門近日聯合印發《關於進一步保持和促進寧波市房地產市場平穩健康發展的通知》（以下簡稱《通知》），對當前該市偏熱的房地產市場進行降溫，保障剛需，堅持房住不炒。政策從7月7日起實施。

中新社報導，受新冠肺炎疫情後土地供應放緩、居民購房需求補充釋放、融資環境相對寬鬆、寧波城市吸引力增強等諸多因素影響，近段時間以來寧波房地產市場總體處於偏熱狀態。

土地市場方面，寧波土拍競爭激烈，地價持續走高，溢價率持續攀升；房產市場方面，價格上漲預期增強，不少樓盤重現排隊買房和「日光盤」現象。

《通知》從保持土地市場平穩、調整限購區域範圍、強化金融政策監管、保障自住住房需求以及強化市場銷售管理等方面提出穩定房地產市場的「十條」新政。

在保持土地市場平穩方面，《通知》指出，寧波市將加大土地供應力度，強化精準供地，保證住宅用地市場平穩有序；嚴格落實建設項目動態巡查機制，強力推進已供項目加快開發建設，盡快形成有效供應；從嚴核定新出讓地塊商品住宅銷售價格，調整住宅用地出讓競價規則，嚴格控制樓面地價。

根據《通知》要求，寧波擴大限購區域，抑制投機投資行為。該市住房限購範圍由原來的市中心約140平方公里區域，擴大至240平方公里區域。 同時限購資格中的家庭住房情況核查範圍由原來的海曙、江北、鄞州老三區擴大至海曙、江北、鎮海、北侖、鄞州市五區行政區域。

在保障自住住房需求方面，根據該《通知》，本市戶籍的無住房家庭、在本市有穩定工作並已連續繳納24個月社會保險的非本市戶籍無住房家庭，或家庭成員屬於本市引進人才的非本市戶籍無住房家庭，可以在供求矛盾突出的商品住房樓盤銷售中，優先認購商品住房。