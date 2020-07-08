聽新聞
test
0:00 / 0:00

浙江寧波提十條新政 降溫樓市

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
寧波出台嚴控房地產政策，事實上近兩個月，大陸多地房地產持續上漲，已引起各地政府推出調控手段，圖為福州新建商品住宅。（中新社）
寧波出台嚴控房地產政策，事實上近兩個月，大陸多地房地產持續上漲，已引起各地政府推出調控手段，圖為福州新建商品住宅。（中新社）

浙江省寧波市自然資源和規劃局、住建局、人民銀行、銀保監局四部門近日聯合印發《關於進一步保持和促進寧波市房地產市場平穩健康發展的通知》（以下簡稱《通知》），對當前該市偏熱的房地產市場進行降溫，保障剛需，堅持房住不炒。政策從7月7日起實施。　　

中新社報導，受新冠肺炎疫情後土地供應放緩、居民購房需求補充釋放、融資環境相對寬鬆、寧波城市吸引力增強等諸多因素影響，近段時間以來寧波房地產市場總體處於偏熱狀態。

土地市場方面，寧波土拍競爭激烈，地價持續走高，溢價率持續攀升；房產市場方面，價格上漲預期增強，不少樓盤重現排隊買房和「日光盤」現象。

《通知》從保持土地市場平穩、調整限購區域範圍、強化金融政策監管、保障自住住房需求以及強化市場銷售管理等方面提出穩定房地產市場的「十條」新政。　　

在保持土地市場平穩方面，《通知》指出，寧波市將加大土地供應力度，強化精準供地，保證住宅用地市場平穩有序；嚴格落實建設項目動態巡查機制，強力推進已供項目加快開發建設，盡快形成有效供應；從嚴核定新出讓地塊商品住宅銷售價格，調整住宅用地出讓競價規則，嚴格控制樓面地價。　　

根據《通知》要求，寧波擴大限購區域，抑制投機投資行為。該市住房限購範圍由原來的市中心約140平方公里區域，擴大至240平方公里區域。　同時限購資格中的家庭住房情況核查範圍由原來的海曙、江北、鄞州老三區擴大至海曙、江北、鎮海、北侖、鄞州市五區行政區域。　　

在保障自住住房需求方面，根據該《通知》，本市戶籍的無住房家庭、在本市有穩定工作並已連續繳納24個月社會保險的非本市戶籍無住房家庭，或家庭成員屬於本市引進人才的非本市戶籍無住房家庭，可以在供求矛盾突出的商品住房樓盤銷售中，優先認購商品住房。

房地產 新冠肺炎 人民銀行

延伸閱讀

長江漢口站水位達警戒水位 中下游全面拉響警報

樓市升溫 杭州、東莞新政調

CBA／劉錚遭封鎖摘14分 廣廈不敵浙江稠銀

顏炳立：投資房市 戒急用忍

相關新聞

人民幣走強 觸及6字頭

人民幣對美元匯率延續升值趨勢，離岸人民幣對美元匯率昨（7）日早盤走高，一度升破7元，最高來到6.9971元，刷新近四個月...

新浪私有化 跟進美國退市潮

登陸那斯達克20年、催生中國互聯網公司赴美上市潮的新浪宣布，擬以每股41美元現金收購所有已發行普通股，進行私有化退市。

浙江寧波提十條新政 降溫樓市

浙江省寧波市自然資源和規劃局、住建局、人民銀行、銀保監局四部門近日聯合印發《關於進一步保持和促進寧波市房地產市場平穩健康...

全球旅遊業 損失逾1.2兆美元

聯合國貿易和發展會議（貿發會議）發布報告說，受新冠疫情影響，全球旅遊業已停滯近四個月，損失至少達1.2兆美元，相當於全球...

大陸年增就業900萬 今年達標

中國交通銀行7日在上海發布「2020年下半年宏觀經濟與市場展望」報告，預測中國今年能够完成全年新增就業900萬的目標、今...

貴陽「雲上築交會」 成交11.74億元

2020貴陽進出口商品網絡交易會（簡稱「雲上築交會」）共實現總交易金額11.74億元人民幣。同時，貴州省與非洲、東盟等國...

泉州引金融活水 為企業解渴

新冠肺炎疫情影響眾多企業，「中國民營經濟大市」福建泉州多渠道引金融「活水」，為民營企業解渴。

廣西自貿試驗區 企業破1.2萬家

隨著改革創新紅利加速釋放，廣西自貿試驗區的牽引帶動作用日益顯現，吸引境內外投資集聚。官方7日提供的數據顯示，截至6月底，...

台商尋根 福建打造威士忌小鎮

「我用高度換取緯度，將廠區位置設在了海拔1000多米的大芹山上，以達到最佳的製酒環境」。現年67歲的台商吳松柏提及返回福...

業績難看…新浪股價一路跌

在美上市的中概股掀起回歸潮，新浪的私有化舉動極具象徵意義，這是因為新浪是第一家赴美上市的大陸網路公司，以VIE模式開啟了...

大陸上半年 41家互聯網倒閉

疫情催熱的新經濟，會逆勢突圍，還是曇花一現？大陸最新統計，今年上半年有41家互聯網新經濟公司倒閉，其中，金融行業停業最多...

AI晶片獨角獸 寒武紀挺進科創板

大陸人工智慧（AI）晶片領域的首個獨角獸企業寒武紀將在科創板上市，今（8）日啟動發行申購，發行價為人民幣64.39元（約...

熱門新聞

港版國安法要求提供用戶資訊 臉書、Google暫不配合

湖北水庫滑動變形 當局搶險近2.9萬民眾急撤

中英關係緊張！彭博：中國不排除阻止香港公民移民英國

徒手拆重慶「豆腐橋石欄」影片屬實 官方坦承：大橋完工未驗收

華郵：中國視國安法為治台藍圖 往武力犯台邁進

香港國安法生效 台灣年輕人更討厭中國大陸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。