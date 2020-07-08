廣西自貿試驗區 企業破1.2萬家

隨著改革創新紅利加速釋放，廣西自貿試驗區的牽引帶動作用日益顯現，吸引境內外投資集聚。官方7日提供的數據顯示，截至6月底，廣西自貿試驗區累計新設立企業8534家，企業總量突破1.2萬家。

中新社報導，廣西商務廳黨組成員、副廳長譚志武表示，廣西自貿試驗區在國際上對標新加坡、德國和迪拜標準，國內對標上海和深圳等先進自貿試驗區，正力爭創造一流的營商環境，打造面向東盟的高水平開放合作平台。

自去年8月獲批設立，廣西自貿試驗區加快行政權力下放，分兩次下放事項共162項，在新設6個自貿試驗區中排第一，545項證照分離改革事項全面落地片區；百餘項改革試點任務已初步完成54項，向中國商務部申報創新案例14個。

創新改革的紅利惠及自貿試驗區落戶企業。近日，廣西世隆果業的一票19.4噸泰國新鮮山竹，通過國際貿易單一窗口「兩步申報」模式報關，貨物抵達欽州港即可提離；南寧萬有國際旅遊度假區酒店會議中心項目簽訂《土地出讓合同》當天拿到項目施工許可證，實現「拿地即開工」。

廣西已提出「自貿三十條」優惠措施，支持先進製造業、現代服務業、跨境產業、高新技術產業發展，對落戶的中國—東盟（東協）特色優勢跨境產業鏈等領域企業，按其當年對地方經濟貢獻給予獎勵；在人才引進、改革優先權、產城融合等方面對世界500強、跨國公司發展給予支持。

廣西自貿試驗區建設成效初顯，今年6月首次面向全球開展大型招商促成簽約31項，總投資額超80億元人民幣。港航物流、電子信息、跨境物流等產業成為外商投資熱點，吸引了法國蘇伊士、美國普萊克斯等一批外資企業進駐。

譚志武表示，廣西將以企業為中心，建立重大項目協調服務機制、跟蹤服務，進一步增強自貿試驗區經濟管理權限和服務企業能力；通過暢通國際陸海貿易新通道，創新實施全信息化智能通關等方式，提升貿易便利化水平。